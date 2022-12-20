Bu hastane felçli hastalara şifa oluyor

İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi’nde, çeşitli sebepler nedeniyle tek başına yürüyemeyen ya da elini kullanmakta ve dengede durmada sıkıntı yaşayan hastalar, uzmanlar eşliğinde şifa buluyor.

2016 yılında Sağlık Bakanlığı’na devredilen 150 yatak kapasiteli FTR Hastanesi hakkında bilgiler veren Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Zübeyde Kurtoğlu, kimi doğuştan kimi ise geçirdiği hastalıklardan dolayı yürüyemeyen ya da elini kullanmakta, dengede durmakta sıkıntı yaşayan hastalara robotik yürümeden çamur tedavisine, ergoterapiden, skolyoz tedavisine kadar hizmet verdiklerini söyledi.

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana sadece Bursa’nın değil çevre iller ve yurt dışından da gelen hastaların da tedavi edildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kurtoğlu, "150 yataklı hastanenin yaklaşık yüzde 90’lık kısmını felçli hastalara ayırdık. Felçli hastalarımız için hastanın kendi doktoru, fizyoterapisti, hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve konuşma terapistinin aldığı yer aldığı bir konsey kurduk. Hastalarımız ile ilgili hedef belirliyoruz. Fizyoterapistlerimiz tarafından tedaviye başlanırken gün içerisinde diğer tedavi yöntemlerimiz olan robotik yürüme ve denge aletimiz çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra Ergoterapi ünitesi, konuşma terapisti, sosyal hizmet uzmanı, psikoloğu ile beraber bir bütün olarak hastalarımızın tedavilerini tamamlayıp, bir ay sonra tekrar konseyde değerlendirip, yapılması gereken hedeflere ulaşıldı mı? Ulaşılamadı mı? Bunları tekrardan konuşup, tedavisi tamamlandıysa hastamızın çıkışını planlıyoruz” dedi.

Pandemi nedeniyle ara verilen kaplıca tedavilerine yaklaşık 6 ay önce tekrar başladıklarını belirten Kurtoğlu, kaplıcalarda felçli hastaların yanında günde ortalama 100 kişinin ayaktan tedavi aldığını dile getirdi. Uzm. Dr. Kurtoğlu ayrıca hastane bünyesinde Lenfödem, Skolyoz ve Hiperkifozda Spinopelvic Re-funcitoning tedavisi başladığı bilgisini verdi.