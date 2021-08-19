Bu hastalık hem çocuklar, hem de aileler için kabus oluyor

Çocukların kalabalık yerlerde olmasının korona virüs dışında farklı bulaşıcı hastalıklara da davetiye çıkardığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Deniz, yaz mevsiminde en sık görülen ve bulaşıcılığı çok yüksek olan el, ayak, ağız hastalığı hakkında ailelere önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Hava sıcaklığı değişimleri çocukların, park, bahçe gibi alanlarda diğer çocuklarla daha fazla bir arada olması, ortak havuz kullanımı, kreş-okul gibi kalabalık ortamlarda bulunma gibi faktörler sadece korona virüse değil, farklı bulaşıcı hastalıklara da davetiye çıkarabiliyor. Bu hastalıklardan biri de el, ayak, ağız hastalığı. Yaz ve sonbahar mevsiminde çocuklarda hastaneye en sık başvurma sebeplerinden biri olan bu hastalık özellikle 10 yaş altındaki çocuklarda sıklıkla görülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Adatıp İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Deniz, çocuklar arasında hızla bulaşma özelliğine sahip el, ayak, ağız hastalığı hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

El, ayak, ağız hastalığı genellikle yazın havuz mevsiminde başlar

Bu hastalıkların yazın havuz aylarında başladığını belirten Uzm. Dr. Figen Deniz, “El, ayak, ağız hastalığı, entero virüslerden coxsacki virüsünün yol açtığı, yaz ve sonbahar mevsimlerinde salgın haline gelen bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalık, 2-3 gün süren yüksek ateş ile başlar ve devamında ağız içinde ve yumuşak damakta aftöz lezyonlar belirir. Ateşin düşmeye başlaması ile döküntüler ağız çevresinde, el ve ayak tabanlarında, bez bölgesinde kırmızı döküntüler şeklinde kendini gösterir. El, ayak, ağız hastalığı genellikle yazın havuz mevsiminde başlar ve görülme sıklığı sonbahara kadar devam eder. Yazın havuz mevsiminde başlamasının sebebi ise virüs türünün bağırsak virüsü olmasıdır. Havuzda idrar ve gaita kaçırma nedeniyle mikrop yayılabilmekte, havuz sularının yutulması gibi sebeplerle çocuklar enfekte olabilmektedir. Enfekte olan çocuk ise damlacık yolu ile diğer çocuklara bulaştırır. İçeceklerin çocuklar arasında ortak tüketilmesi, oyuncak paylaşımı gibi faktörler de hastalığın yayılımını kolaylaştırmaktadır” dedi.

Hijyenine dikkat edilmelidir

El, ayak, ağız hastalığının kuluçka süresinin birkaç gün olduğunu belirten Uzm. Dr. Figen Deniz, “Çocuğunuzu hastalıktan korumanın en önemli yolu temizlik ve çocuğunuzun diğer çocuklarla temasını azaltmaktır. Bunun için eller özellikle tuvalet kullanımı sonrası veya bez değiştirdikten sonra, yemek hazırlamadan veya yemekten önce mutlaka su ve sabunla yıkanmalıdır. Oyuncaklar da dahil olmak üzere kullanılan tüm malzemelerin hijyenine dikkat edilmelidir. Tabak, bardak, çatal, kaşık, havlu gibi eşyaların ortak kullanımından kaçınılmalıdır. Günübirlik havuz kullanımından kaçınılmalı, hijyen konusunda emin olunmayan havuzlara girmemeye özel gösterilmelidir. Çocuklara ellerini sık sık yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır” diye konuştu.

El, ayak ve ağız hastalığı, viral bir hastalık

Her sağlık sorununda olduğu gibi el, ayak ve ağız hastalığında da bilinçsiz ilaç kullanımının önemli yan etkileri olabileceğini belirten Uzm. Dr. Figen Deniz, “El, ayak ve ağız hastalığı, viral bir hastalık olduğu için antibiyotik vermeden semptomatik tedavi yapılır. Boğazdaki aftlar özellikle bebeklerde ağrı ve iştahsızlığa sebep olabilmektedir. Böyle durumlarda ağız içi aftlara yönelik ilaç verilir. Ciltteki döküntüler ise genellikle kaşıntılı değil batma şeklindedir. Bu batma hissi çocuklarda huzursuzluğa neden olduğundan tedavi edici cilt losyonları ile rahatsızlık hissi giderilmektedir” şeklinde konuştu.