BU ÇİKOLATA KİLO ALDIRMIYOR !

Dr. Fevzi Özgönül, "Çikolata herkes tarafından sevilen bir yiyecektir fakat maalesef şeker katkısı nedeniyle bedenimize bir yerden mutluluk verirken diğer taraftan zarar vermeye devam ediyor. Bazen öyle anlar olur ki, aniden çikolata yeme ihtiyacı duyarsınız ve asla yemeden de rahat edemezsiniz. Ama aklınıza şeker fazlalığından dolayı ya kilo alırsam endişesi gelir ve belki de canınız çok istemesine rağmen yiyemezsiniz. İşte bu noktada sizi bu ikilemden kurtaracak "Şekersiz Çikolata" tarifini öneriyoruz" dedi.

Dr. Özgönül, şekersiz çikolata tarifini şöyle sıraladı:

"Malzemeler:

Kakao, Badem, Ceviz veya Fındık Rendesi, Labne Peyniri, Keçi Boynuzu Tozu veya Bal