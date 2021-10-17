Bu bir ilk, şu ana dek eşi benzeri görülmedi' Tek hastada hem Delta hem de Mu virüsü!

Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) ve mutasyonları ile mücadele devam ederken, Meksika’dan Kovid-19 mutasyonlarına ilişkin korkutan bir açıklama geldi. Ülkenin Hidalgo eyaletinde bir kişide Kovid-19'un hem Delta hem de Mu mutasyonu tespit edildi.

'ŞU ANA DEK EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ'

Meksika Epidemiyolojik Referans ve Tanı Enstitüsü tarafından yapılan farklı analizler sonucunda ortaya çıkan çifte mutasyon vakası Hidalgo Valisi Omar Fayad tarafından da doğrulandı.

Vali Fayad sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, söz konusu vakayı “Meksika'da şu ana dek eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi. Vali ayrıca, Hidalgo Eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Meksika Ofisi’nin Covid-19 sorumlusu Jean-Marc Gabastou’nun koordineli olarak derin epidemiyolojik araştırmalar üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.