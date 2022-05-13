Bu besinlerle karaciğer yağlanmasına son!

ENGİNAR

Enginar, karaciğer için faydalı besinlerden biri.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, karaciğerlerde ortaya çıkabilecek yağlanma ihtimalini en aza indiriyor.

KAHVE

Kahve, düzenli ve ölçülü tüketimde karaciğer yağlanmasının yanı sıra siroz ve diğer karaciğer hasarlarında da oldukça önemli düzelmeler sağladığı keşfedildi.

BROKOLİ

Zengin bir sülfür kaynağı olan brokoli, kanserin en önemli savaşçılarından biri.

ZERDEÇAL

Zerdeçal içeriğindeki yoğun antioksidanlar sayesinde vücudun bağışıklık sistemini korurken aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırıyor.

ÜZÜM

Üzüm, içeriğindeki resveratrol sayesinde karaciğerin en büyük dostlarından biri haline geliyor.

GREYFURT

Greyfurt, içeriğindeki naringen ve naringenin maddeleri sayesinde karaciğer sağlığının önemli koruyucularından biri oluyor.

LİMON SUYU

Limon, içeriğinde bulunan C vitaminin yanı sıra karaciğerin glutatyon adı verilen toksinleri ortadan kaldırmasına yardımcı olan enzimleri üretmesini sağlıyor.

CEVİZ

Ceviz, sağlıklı yağlar bakımından oldukça zengin bir besin.

BRÜKSEL LAHANASI

Brüksel lahanası, A, K ve C vitaminleri yönünden zengin bir besin olmasının yanı sıra folat, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeriğine de oldukça bol miktarda sahip. (sabah)