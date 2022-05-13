Bu besinlerle karaciğer yağlanmasına son!
Karaciğer yağlanması, vücut çok fazla yağ ürettiğinde veya ürettiği yağı yeterince etkili bir şekilde metabolize etmediğinde gelişir. Fazla yağ karaciğer hücrelerinde depolanır ve burada biriken yağ karaciğer hastalığına neden olur. Ancak karaciğer yağlanması, doğru bir beslenme programı ile en düşük düzeye indirilebilir. İşte o besinler...
ENGİNAR
Enginar, karaciğer için faydalı besinlerden biri.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, karaciğerlerde ortaya çıkabilecek yağlanma ihtimalini en aza indiriyor.
KAHVE
Kahve, düzenli ve ölçülü tüketimde karaciğer yağlanmasının yanı sıra siroz ve diğer karaciğer hasarlarında da oldukça önemli düzelmeler sağladığı keşfedildi.
BROKOLİ
Zengin bir sülfür kaynağı olan brokoli, kanserin en önemli savaşçılarından biri.
ZERDEÇAL
Zerdeçal içeriğindeki yoğun antioksidanlar sayesinde vücudun bağışıklık sistemini korurken aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırıyor.
ÜZÜM
Üzüm, içeriğindeki resveratrol sayesinde karaciğerin en büyük dostlarından biri haline geliyor.
GREYFURT
Greyfurt, içeriğindeki naringen ve naringenin maddeleri sayesinde karaciğer sağlığının önemli koruyucularından biri oluyor.
LİMON SUYU
Limon, içeriğinde bulunan C vitaminin yanı sıra karaciğerin glutatyon adı verilen toksinleri ortadan kaldırmasına yardımcı olan enzimleri üretmesini sağlıyor.
CEVİZ
Ceviz, sağlıklı yağlar bakımından oldukça zengin bir besin.
BRÜKSEL LAHANASI
Brüksel lahanası, A, K ve C vitaminleri yönünden zengin bir besin olmasının yanı sıra folat, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeriğine de oldukça bol miktarda sahip. (sabah)