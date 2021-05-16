Bu aktiviteler bebeklerin gelişimini destekliyor

Yeni doğan ve günün büyük bölümünü uyku ile geçiren bebeklerin gelişimi için önerilerde bulunan uzmanlar, Tummy Time aktiviteleri ile ebeveynlerin bebek gelişimine katkı sunabileceklerini belirtti.

Korona virüs sürecinde evde bolca vakit geçiren ebeveynlerin, çocuklarına ayırabileceği zaman da artış gösterdi. Özellikle yenidoğan ebeveynleri günün çoğunu uykuyla geçiren bebeklerinin gelişimleri için farklı arayışlara girdi. Yeni doğan bebeklerin gelişimlerine destek olmak isteyen ebeveynlere Tummy Time aktiviteleri öneren uzmanlar, eğlenceli ve etkili aktiviteler ile bebeklerin gelişimine olumlu katkı sunulabileceğini söylediler.

Tummy Time aktiviteleri hakkında bilgiler veren Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Fizyoterapistlerinden Cansel Özbek, “Tummy Time, uyanıkken karın üstünde geçirilen zaman anlamına gelir. Amerikan NICHD (National Instutie of Child Health and Human Development)’nin 1994’te bebeklerin uykuya yüzüstü yatırılmasının ani bebek ölümü riskini arttırdığını açıklaması ve sonrasında çocuk gelişim uzmanlarının bebek uyanıkken yüzüstü aktivitelerin önemine dikkat çekmesiyle ortaya çıkmıştır. Tummy Time bebeğin ilk ve önemli egzersizlerinden biridir. Baş ve boyun kaslarını güçlendirerek baş kontrolünü; omuz, sırt, karın ve pelvis kaslarını kuvvetlendirerek gövde kontrolünü sağlar” dedi.

Aktivitelerin bebekler üzerindeki olumlu etkilerinden bahseden Özbek, “Ebeveynlerin sabırsızlıkla beklediği emekleme, oturma ve yürüme gibi motor becerilerin hazırlık aşamasıdır. Bebek bu pozisyondayken ellerine ve kollarına ağırlık aktarır böylece ilerideki tutma ve kavrama becerileri için zemin hazırlanmış olur. Karın üstünde ebeveynle vakit geçiren bebeğin pozisyon sebebiyle görüş alanı artar ve görsel, sosyal, dil, duygusal gelişimi desteklenir. Aynı zamanda bebeğin yer çekimi ile vücut ilişkisi algısı ve mekansal algısı gelişerek vücut ve çevre farkındalığı da artar. Düzenli yapılan Tummy Time aktivitelerinin pozisyonel tortikollis ve pozisyonel pilagiosefaliyi (düz kafa sendromu) önlediği görülmüştür” diye konuştu.

Aktivitelerin uygulanma şekli ile ilgili ebeveynlere bilgiler veren Fizyoterapist Cansel Özbek, “Karın üstü zaman aktivitelerine bebeğiniz 2 haftalıkken 30 sn-1dk arasındaki kısa seanslarla başlayabilirsiniz. 3. ayda bu süre 1 saate uzatılabilir. Yeni doğan bebeğinizi göğsünüze yerleştirerek güvende olduğunu hissettirip bu pozisyona rahatça alışmasını sağlayabilirsiniz. 4 aylık bebeğiniz göğsünü yerden kaldırarak başı dik şekilde dirsekleri üzerinde durabilir. Onu bu pozisyona çıngırak, oyuncak, ayna gibi materyallerle teşvik edip aynı zamanda görsel işlemlemesini arttırabilirsiniz. Bebeğinizin dikkatini çekebilmek için göz hizasında olmalısınız ve ona şarkılar söyleyebilir, en sevdiği oyuncağını kullanabilirsiniz. Ancak aktivite sırasında soğuk zemin kullanmamalı, aktiviteyi yemekten hemen sonra yapmamalı ve bebeğinizi pozisyon geçişlerinden haberdar etmelisiniz” şeklinde konuştu.