Brezilya’da ilk Covid-19 aşısı siyahi hemşireye yapıldı
Brezilya’da sağlık düzenleyicisi Anvisa’nın Çin’in Sinovac Biotech ve Oxford-AstraZeneca’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşılara acil kullanım onayı vermesinin ardından ilk Covid-19 aşısı, 54 yaşındaki siyahi hemşire Monica Calazans’a yapıldı.
Brezilya’da sağlık düzenleyicisi Anvisa’nın Çin’in Sinovac Biotech ve Oxford-AstraZeneca’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşılara acil kullanım onayı vermesinin ardından ilk Covid-19 aşısı, 54 yaşındaki siyahi hemşire Monica Calazans’a yapıldı.
Korona virüs salgınında en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya’da ilk Covid-19 aşısı yapıldı. Sağlık düzenleyicisi Anvisa’nın Çin’in Sinovac Biotech ve Oxford-AstraZeneca’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşılara acil kullanım onayı vermesinin ardından ilk Covid-19 aşısı 54 yaşındaki siyahi hemşire Monica Calazans’a hemşire Jessica Pires de Camargo tarafından yapıldı.
Anvisa yönetim kurulunun oybirliğiyle her iki aşının da onaylanmasına karar vermesinden dakikalar sonra Calazans’a Sao Pulo’da bulunan Tıp Fakültesinde Çinli Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı vuruldu.
Sao Paulo Valisi Joao Doria ise yaptığı açıklamada, toplu aşılamaya hemen başlanabileceğini belirtti. Doria sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Anvisa, Sinovac aşısının acil kullanımını onaylar onaylamaz, Butantan Enstitüsü’nün aşıları SP (Sao Paulo), DF (Federal Bölge) ve tüm Brezilya eyaletlerine dağıtılmak üzere derhal Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek” dedi.
Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Sao Paulo’da aşılamaya hemen başlama telaşının yasadışı bir “pazarlama hilesi” olduğunu ve hükümetin yarın sabah eyaletlere aşıları dağıtmaya başlayacağını belirtti. Pazuello, Brezilya’da günde 1 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılanabileceğini öne sürdü.Brezilya’da toplam vaka sayısı 8 milyon 460 bin 244’e, toplam can kaybı ise 209 bin 509’a ulaştı.
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