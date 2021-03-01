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Brezilya mutasyonu Avrupa'da

İlk olarak Brezilya'da tespit edilen korona virüs varyantının Birleşik Krallık'ta da görüldüğü açıklandı.

Sağlık 01.03.2021, 09:05
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Brezilya mutasyonu Avrupa'da

Üç vakaya İngiltere'de rastlanırken üç vaka da İskoçya'da görüldü. İngiltere'de uzmanlar, pozitif çıkan başka bir test sonucunun da varyantla ilgili takibini sürdürüyor.

İskoç hükümeti, üç vatandaşının ülkeye Brezilya'da Paris ve Londra aktarmalarıyla geldiğini duyurdu.

Diğer yolcular da takip ediliyor
İngiltere'de tespit edilen ilk iki varyant vakası, otel karantinası kuralının yürürlüğe girmesinden beş gün önce, 10 Şubat'ta Brezilya'dan ülkeye dönen bir kişinin yaşadığı hanede görüldü.

Güney Gloucestershire'da aynı evde yaşayan diğer 2 kişinin koronavirüs testi de pozitif çıktı ancak bu vakaların varyantla ilgili olup olmadığı üzerindeki çalışmalar henüz neticelendirilmedi.

İngiltere Halk Sağlığı Merkezi (PHE), Sao Paulo'dan Zürih aktarmasıyla Londra'ya yapılan aynı uçuştaki diğer yolcuların da takip edildiğini bildirdi.

Ülkede tespit edilen üçüncü vakanın ise bu iki kişiyle bağlantısı yok. Ancak bu kişinin nerede olduğu henüz bilinmiyor. PHE, kişinin kaydının henüz tamamlamadığını, bu nedenle ayrıntıların henüz mevcut olmadığını söyledi.

Güney Gloucestershire'da test sayıları da artırılıyor. Yetkililer, semptom göstermeyen kişilere de test yaptırma çağrısında bulundu.

İskoç hükümeti ise söz konusu üç kişinin testlerinin ev karantinalarında pozitif çıktığını söyledi.

Hem PHE hem de İskoç hükümeti, B.1.351 olarak bilinen Güney Afrika varyantı ile benzer mutasyonlara sahip Brezilya varyantını endişe kaynağı olarak tanımladığını söyledi.

Daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor
İlk olarak Japonya'dan Brezilya'nın kuzeyine seyahat eden bir kişide görülen P1 olarak adlandırılan bu varyantın daha bulaşıcı olduğunu düşünülüyor.

Mevcut koronavirüs aşılarının da bu varyanta karşı etkili olamayacağı yönünde bazı endişeler var. Ancak İngilitere Ulusal Sağlık Servisi'nde (NHS) görev yapan Prof. Stephen Powis, aşıların kolaylıkla uyarlanabileceğini söylüyor.

PHE'den Dr. Susan Hopkins ise Birleşik Krallık'ın varyantları ve mutasyonları tanımlamada diğer birçok ülkeden daha ileri olduğunu ve bu nedenle hızlı hareket edebildiğini söyledi.

Muhalafetten hükümete eleştiri
15 Şubat'tan itibaren İngiltere'de Brezilya dahil 33 ülkeden ülkeye gelen yolcular için 10 günlük otel karantinası uygulanıyor. İskoçya için bu kural tüm ülkeden gelenler için geçerli.

Bu tarihten önce İngiltere'ye gelenlerin kendilerini evlerinde karantinaya alması gerekiyordu.

Muhalefetteki İşçi Partisi, hükümeti otel karantinasını uygulamasını yürürlüğe geç sokmakla eleştiriyor.

İngiltere'de son olarak günlük 6 bin 35 yeni koronavirüs vakası bildirilirken, virüs sebebiyle de 144 kişinin öldüğü açıklandı. Ülkede 20 milyondan fazla kişi de aşılandı.

Analiz
Michelle Roberts - Sağlık editörü

Güney Afrika varyantı ile benzer mutasyonlar taşıyan Brezilya varyantı yetkilileri endişelendirdi.

İki varyant da daha bulaşıcı ve belki de mevcut aşıların durdurmasının daha zor olduğu benzer genetik değişimlere sahip.

Şu anda yapılan koronavirüs aşıları ise bu varyantlara göre tasarlanmadı.

Bilim insanları mevcut aşıların varyantlar karşısında tam olarak olmasa da koruma gösterdiğini düşünüyor.

Halihazırda aşıların varyantlar karşısında da etki göstermesine yönelik yapılan çalışmalar var.

Yeni güncellenmiş aşılar da aylar içerisinde hazır olabilir. Bu da Birleşik Krallık'ın insanlara gelecek kıştan önce takviye aşı vermesi anlamına gelir.

Henüz tanımlanmamış yeni varyantlar için daha fazla vaka olacak.

Bu vakaları yok etmek olası görünmese de, yeni varyantlar da dahil olmak üzere korona virüsün yayılmasını yavaşlatma kararlılığı var. Sosyal mesafe kurallarına uymak bu konuda yardımcı olacaktır.

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