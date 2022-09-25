"Bozuk bağırsak florası meme kanseri yayılımını artırabilir"

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, geçtiğimiz günlerde bozulmuş bağırsak florasının meme kanserinin yayılma riskini artırabileceğine yönelik bir deneysel bir çalışma yayınlandığını belirterek, ”Başta gereksiz antibiyotik kullanımı olmak üzere dengesiz beslenme ve obezite gibi bazı faktörlere bağlı olarak bağırsak floramız bozulmakta, faydalı bakterilerin sayısı azalabilmektedir. Bu çalışmalar ışığında bağırsak florasının önemini her geçen gün daha iyi anlamaktayız” dedi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, Tzu-Yu Feng ve arkadaşları tarafından yayınlanan deneysel çalışmanın detaylarını paylaştı. Bağırsakların yüzeyinde yaşayan bakterilerin yani mikrobiyotanın sağlık üzerine son derece önemli etkileri bulunduğuna dikkat çeken Coşkun, "Bu bakteriler sayesinde bağışıklık sistemimiz güçlenmektedir. Ama bu floranın kötü olması durumunda depresyon, obezite ve bazı nörolojik hastalıklara eğilimin artabileceği gösterilmiştir. Yakın zamanda Tzu-Yu Feng ve arkadaşları tarafından bozulmuş bağırsak florasının meme kanserinin yayılma riskini artırabileceğine yönelik bir çalışma yayınlandı. Birkaç hafta önce Cancer Immunology Research dergisinde yayınlanan bu deneysel çalışmada, bağırsak florasının bozulmasının ardından meme dokusunda immün hücrelerin yapısının değiştiğini, normalde meme kanseri olan kişilerde kanser yayılımını artıran mast hücrelerinin meme dokusunda yoğunlaştığını gösterdiler. Bu mast hücreleri meme dokusundaki kollojen miktarını artırmakta ve bu şekilde meme kanserinin daha erken yayılmasına neden olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Bağırsak florasının sağlık açısından çok önemli olduğunu belirten Coşkun, çalışmanın deneysel bir çalışma olsa da sonuçlarının kanser açısından önem taşıdığını belirtti. Başta gereksiz antibiyotik kullanımı olmak üzere dengesiz beslenme ve obezite gibi bazı faktörlere bağlı olarak bağırsak florasının bozulduğunu, faydalı bakterilerin sayısının azalabildiğini aktaran Coşkun, ”Bu çalışmalar ışığında bağırsak florasının önemini her geçen gün daha iyi anlamaktayız. Gereksiz antibiyotik kullanmayalım ve mümkün oldukça sağlıklı beslenmeye çalışalım. Gerekli durumlarda bağırsağımızı güçlendirmek için probiyotik desteği alınabilir” açıklamasında bulundu.