Böyle başhekim mi olur?

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi, görev yerinde bulamadığı hemşireye 500 kere başlıktaki sözün yazılması cezasını verdi. Skandal ceza büyük tepki topladı. Meslek örgütleri olaya isyan etti





Sağlık çalışanlarının çektikleri yetmiyormuş gibi bir de başhekim skandalı yaşandı. İddiaya göre; Antalya'nın Kumluca İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan, Sağlık Müdürlüğü yetkililerine hastaneyi gezdirirken başka bir hastaya yardıma giden nöbetçi hemşirenin yerinde olmadığını fark etti. Alkan, bunun üzerine nöbetçi hemşireye “A4 kağıdına 500 kere ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim' yazacaksın” dedi. Söz konusu kararın karşısında şok olan sağlık emekçisinin, 500 kere istenilen cümleyi yazdığı ancak başhekimin talimatıyla evrakı kayıttan geçiremediği iddia edildi.

Tepki gören olay meslek örgütleri tarafından da kınandı. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi, olayı kınadı. “İnsan onuruna ve meslek etiğine yakışmayan bu uygulamayı şiddetle kınıyoruz. Arkadaşımıza yapılan mobbing uygulamasıdır ve hukuk dışıdır” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da, sosyal medya hesabından “İnsan onuruna yakışmayan bu uygulamayı yapan Başhekim hakkında derhal soruşturma başlatılarak gerekli cezanın verilmesi gerekmektedir” çağrısı yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. olaya dahil olan kişilerin ifadesinin alındığı öğrenildi.

‘MOBBİNG UYGULAMASIDIR'



Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Başkanı Şükran İçöz yaşanan skandalı değerlendirdi. İçöz, “Hemşire arkadaşımıza yapılan tamamen mobbing uygulamasıdır. Başka serviste, bir hastanın düşmesinden sonra kendisinden yardım istenmiş, oraya gitmiş. Onun üzerine de görev yerinde olmadığı tespit edilmiş. Yapılan tamamen hukuk dışı bir uygulamadır. Baskıların ve mobbinglerin karşında durmaya devam edeceğiz” dedi. (Sözcü / İsmail Akın)