Boy uzatma ameliyatı Adatıp’ta

Son yıllarda yapılmaya başlanan ve Türkiye’de belli merkezlerde yapılan boy uzatma ameliyatı Özel Adatıp Sakarya Hastanesinde gerçekleştirildi.

İlk örneği dün gerçekleşen operasyon, boy kısalığı şikayetiyle gelen erkek hastaya yapıldı. Hastanın her iki bacağına kombine teknikle boy uzatma cerrahisi uygulandı.

Boy uzatma ameliyatını gerçekleştiren ve konu hakkında bilgiler veren Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Uysal, “Boy uzatma cerrahisi kozmetik ihtiyaçlara yapılmasına rağmen hastanın psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında da oldukça başarılı bir yöntemdir. Bu cerrahi günümüz ortopedi gelişmeleri ışığında doğru teknik ve doğru ekiple yapıldığında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Hastalar uzatma süreçlerini komplikasyonsuz atlattıklarında boyları daha uzamış şekilde normal hayatına dönebilir. Tek seansta maksimum 8 santimetre uzama 3 - 4 ayın sonunda mümkün olabilmektedir. Uzama boyunca hastalar yatağa bağlı olmayarak koltuk değnekleriyle hayatına devam edebilmektedir. Uzama suresince hasta yakından takip edilmeli ve mutlaka kontrollerine gelmelidir” dedi.