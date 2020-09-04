banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek
Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak tanınacak
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak tanınacak
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Botoks nedir? Botoksu kim buldu? Botoks hangi hastalıklarda kullanılır?

Çoğu kimse Botoks’u bir kırışıklık düzleştirici olarak bilse de aslında tıpta birçok hastalığın tedavisinde kullanılan çok önemli bir maddedir Botoks. Bu yazımızda sizlere ABD’de Myobloc, AB’de Neurobloc, Türkiye’deki adıyla Botoks nedir? Botoks nasıl bulundu? Botoksu kim buldu? Botoks hangi hastalıklarda kullanılır?

Sağlık 04.09.2020, 10:28 04.09.2020, 10:30
3
Botoks nedir? Botoksu kim buldu? Botoks hangi hastalıklarda kullanılır?

1895 yılında Clostridium botulinum bakterisini ilk defa Emile van Ermengem ayırdı.

1944 yılında Edward Schantz ise ilk defa bu bakteriden toksini ayrıştırdı.

1949 yılında ise botulinum toksinini, Burgen tarafından nöromüsküler faaliyetlerde etki edebileceği ispatlandı.

1973 yılında botoksun farklı versiyonunu bulan A Tipi botoksu (BTX-A), Smith-Kettlewell Institute’den Alan B Scott, maymunlar üzerinde botoks denemelerine başladı.

1980 yılında ise ilk defa insanlar üzeride denendi. Tabi kırışıklık giderici olarak değil şaşılığın tedavisinde denendi. 9 yıl sonra US Food and Drug Administration (FDA) göz şaşılığında 12 yaş sınırı getirdi.

2000 yılında A Tipi botoksu (BTX-A), göz doktoru Jean Carruthers ve cildiyeci Alastair Carruthers isimli evli çift tarafından Vancouver’da kullanıldı. Aradan 2 yıl sonra cilt kırışıklığı giderici olabileceğini FDA onayladı. Aynı zamanda aşırı koltuk altı terlemesi, migren, astım içinde kullanımına onay vermiştir.

Botoks sadece kırışıklık giderici olarak mı kullanılır?

Cilt kırışıklıkları için bölgeye küçük iğnelerle enjekte edilen botoks bir ömür boyu kalıcı değildir. En fazla etkisi 6 ay kadar sürmektedir.

Botoks denilince cilt kırışıklıklarının kaybolması ilk akla gelendir. Fakat botoks ciddi bir ilaç olarak da tıp malzemesi olarak kullanılıyor.

Tıpta strabismus, blefarospazm, reyno fenomeni, tortikoliz, inme, aşırı terleme, beyin hasarı ve serebral palsi hastalarında, spastisite ve tetanoz tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca yeni karpal tünel sendromu (CTS) tedavisinde de deneme aşamasındadır.

Plastik cerrah Dr.Daniel Maman “Botoks, enjekte edildiği kaslarda felce yol açan botulinum toksin isimli maddenin ticari kısaltmasıdır ve kas sorunları birçok hastalığa eşlik ettiği için Botoks uygulamaları giderek genişlemektedir. Nörolojik problemler olan migren ve Parkinson hastalığı bu rahatsızlıkların başında geliyor” diyor.

Şimdi sizlere Botoksun en çok kullanıldığı 7 rahatsızlıktan kısaca bahsedeceğiz.

1. Botoks Şaşılık tedavisinde kullanılıyor

Botoks’un ilk defa kullanılmaya başlanması 1981 yılında şaşılık tedavisi ile olmuştur. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) Botoks’un şaşılık tedavisinde kullanımını onaylamıştır.

Botoks, gözü kontrol eden kaslara enjekte edilerek, göz küresini çeken kasların gevşemesi ve şaşı görünüşün azalması sağlanır.

2. Aşırı Terleme ve koku önleme tedavisi

Araştırmalara göre çok terleyen veya vücut kokusunu deodorantlarla bastırmakta zorlanan kişiler için Botoks uygulaması olumlu sonuçlara sahip.

Ter bezlerimizin etrafında ter sıvısını dışarı atmakla görevli düz kaslar bulunur.

Eğer Botoks enjeksiyonuyla bu kaslar felç edilirse normal görevlerini yerine getiremezler.

2007 yılında yapılan bir araştırmada 51 katılımcının koltuk altlarına Botoks enjekte edildi ve tarafsız jüriye enjeksiyondan önce ve sonra örnekler verildi.

Sonuç olarak Botoks enjeksiyonundan sonra ter kokusu daha az rahatsız ediciydi. Aşırı terlemede Botoks tedavisi FDA tarafından 2004 yılında onaylandı.

3. Kronik ağrılar

Botoks, uzun süreli kronik kas ağrısıyla kendini gösteren myofasyal ağrı sendromunun tedavisinde de kullanılır. 2014 yapılan bir araştırmada boyun ve omuz bölgesinde kas ağrısı olan 114 hastaya Botoks enjekte edildi ve ağrılarının azaldığı gözlendi.

Araştırmacı Dr. Andrea, kronik kas ağrısı tedavisinde kullanılan ibuprofen, antiinflamatuvar ilaçlar, fizik tedaviler gibi geleneksel tedavilerin uzun süreli etkilerinin geçici ve öngörülemez olduğunu söyledi.

4. Parkinson hastalığında ağızdan akan tükürükler

Parkinson hastalarında yutmayı gerçekleştiren kaslar da etkilenmiştir ve sık yutkunamayan hastaların ağızlarından salya akar.

Bunu önlemek için 2006 yılında yapılan bir araştırmada 32 Parkinson hastasının tükürük bezlerine Botoks enjekte edildi ve olumlu sonuçlar alındı.

Botoks enjekte edilen hastalar daha az tükürük salgıladı ve haliyle ağızlarından akan tükürükler azaldı. Dahası hiçbir yan etki gözlenmedi.

5. Kronik migren

Atakları geldiğinde karanlık, sessiz odalara çekilmeyi gerektiren migrenin gelişiminde çeşitli kas mekanizmalarının rol aldığı düşünülüyor ve bu yüzden tedavi amacıyla Botoks enjeksiyonu kullanılıyor.

Uzmanlar migreni “ayda 14 günden fazla süren kronik baş ağrısı” olarak tanımlıyorlar. Ayrıca hastalığın aileye, sosyal hayata, iş yaşamına da etki ettiğine dikkat çeken FDA yetkilileri, 2010 yılında Botoks tedavisini migren için onayladılar.

Tedavi 12 hafta boyunca baş ve boyun bölgesine Botoks enjeksiyonundan oluşuyor.

6. Aşırı aktif mesane

Bu rahatsızlıkta uyarı olmaksızın sık sık kasılan mesane idrar yapma isteği uyandırır; bazen de idrar sızmasına neden olur.

Ancak mesaneye uygulanan Botoks ile kaslar gevşer ve mesanenin rahat bir doluma uygun hale gelmesi sağlanır.

Böylece hasta devamlı tuvalete gitmek zorunda kalmaz.

2013 yılında FDA aşırı aktif mesane tedavisinde klasik yöntemleri kullanmayan veya kullanıp da fayda göremeyen hastalar için Botoks tedavisini onayladı.

7. Depresyon

Botoks’un bu geniş kullanım olanağından elbette ki psikiyatri de yararlandı.

2014 yılında yapılan bir araştırmada 74 depresyon hastasının kaşlarının arasına Botoks veya plasebo (etkisi veya yan etkisi olmayan, psikolojik yönden iyileşmeye yol açan maddeler) enjekte edildi.

6 haftalık tedavi sonrası Botoks grubunda belirtilerde % 47’lik düzelme görülürken, plasebo grubunda % 21’lik düzelme görüldü. Araştırmacılara göre ruh halinde gözlenen çeşitli mekanizmalar bu iyileşmeye yol açmış olabilir.

Örneğin kaş çatmak depresyon belirtisi olarak yorumlanır. Tedaviden sonra azalan kaş çatıklığı ile hastalar kendilerini daha iyi hissetmiş olabilir.

Ancak depresyon tedavisinde Botoks kullanımı hâlâ daha FDA onayı almış değildir

Botoks nedir?

BotoksBotulinum toxin kelimelerinin baş kısımlarından türetilen, Clostridium botulinum adındaki bir bakteriden alınan proteinden elde edilir.

Botulinum toksini iki farklı Clostridia bakterisi ve Clostridium botulinum bakterileri ile birlikte üretilerek elde edilen ve ortak özellikli 7 farklı nörotoksine verilen genel addır. Bilinen en hızlı etkileşime giren nörotoksin botulinum diyebiliriz.

Botoksun tarihçesi | Botoksu kim buldu?

1817 ve 1822 tarihlerinde  Alman fizikçi ve şair Justinus Kerner tarafından “sausage poison” ve “fatty poison” isimleriyle onu keşfetti.

1870 yılında ise başka bir Alman fizikçi Muller, bunun latincesini bularak, “sausage= botulus” olarak isimlendirdi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25