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Boşaltılan Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı

Selin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde boşaltılan ilçe devlet hastanesi, yeniden hizmet vermeye başladı.

Sağlık 28.06.2022, 01:21
Boşaltılan Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı

Selin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde boşaltılan ilçe devlet hastanesi, yeniden hizmet vermeye başladı.

Kastamonu’yu etkisi altına alan yoğun yağış sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde Bozkurt ilçesindeki İlçe Devlet hastanesi sabah saatlerinde tahliye edilmişti. İlçede yağışın etkisini yitirmesinin ardından, Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sel baskını ihtimaline karşı rutin hizmetlerine bu sabah tedbiren ara veren Bozkurt Devlet Hastanemiz saat 21.00 itibarıyla hastalarımıza kapılarını açtı” ifadelerine yer verdi.

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