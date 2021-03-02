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Bolu’da vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı

Bolu’da son haftalarda korona virüs vakalarında ciddi artış dikkat çekerken, kentte vaka sayısı üç haftada 2 kat arttı. Yüksek risk kategorisinde yer alan Bolu’daki vaka sayısı 20-26 Şubat arası 100 binde 83.10 olarak açıklandı.

Sağlık 02.03.2021, 14:06
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Bolu’da vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı

Bolu’da son haftalarda korona virüs vakalarında ciddi artış dikkat çekerken, kentte vaka sayısı üç haftada 2 kat arttı. Yüksek risk kategorisinde yer alan Bolu’daki vaka sayısı 20-26 Şubat arası 100 binde 83.10 olarak açıklandı.

Bolu’da şubat ayı başında tespit edilen korona virüs vaka sayısı aradan geçen üç haftada 2 kat arttı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 binde 44.96 olan vaka sayısı 15-21 Şubat arasında 100 binde 75.60’e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son toplam vaka sayısının güncel haritasına göre ise 20-26 Şubat arasındaki kentteki vaka sayısı daha da artarak 100 binde 83.10 oldu.

“İnsanlar bilinçsiz”

Vaka artışlarının insanların bilinçsizliğinden kaynaklandığını söyleyen Adem Şanlı, “Bolu’da biz vaka sayılarını bu kadar beklemiyorduk. Fakat dikkat edilmiyor. İnsanlar bilinçsiz. Sadece caddede kontrol ve denetimler var. Ara sokaklarda insanlar maskesiz geziyor. Haliyle bu da bizi korkutuyor. Bu bir hastalık ve affetmiyor” dedi.

“İnsanlar ara sokaklarda maskesiz”

Ara sokaklarda vatandaşların maskesiz gezdiğini ifade eden Şeref Avcı, “İnsanlar daha az dikkat ediyor. Türkiye’de 3-5 vaka varken insanlar daha dikkatliydi. O zamanki tedbirler biraz gevşetildi. Ben ona bağlıyorum. Caddede kalabalık var. Caddede maskesiz gezdirmiyorlar, daha dikkatli oluyorlar ama insanlar ara sokaklarda biraz daha rahat. Kahvehaneler açıldı ama onların da denetlenmesi lazım. 8 kişi bir masada oturuyor. Herhangi birinde rahatsızlık varsa hepsine bulaşacak” şeklinde konuştu.

“Kurallara en çok uyanlar 65 yaşındakiler”

Bolu’nun turizm şehri olması ve metropol şehirler arasında kalmasının vaka sayısındaki artışa neden olduğunu belirten Hayati Özcan, “Vaka sayılarının artma sebeplerinden birincisi, Bolu’nun metropol şehirler arasında olması ve turizm merkezi olması. Dışarıdan gelenlerin etkisi. Diğeri, bazı kesimlerin kurallara uymaması. Bu kurallara en iyi uyanlar 65 yaşındakiler. Ama en fazla cezalandırılanlar da 65 yaş üstü. Dışarı çıkma süresi 1 saat artırıldı. Ona bile seviniyoruz” ifadelerini kullandı.
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