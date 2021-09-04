Bolu’da, hayatını kaybeden genç kadının organları 5 kişiye hayat oldu

Bolu’da, otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanan ve hastaneye kaldırıldıktan 2 gün sonra yaşamını yitiren Nurfer Akgül’ün (38) organları 5 kişiye hayat oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’da avukatlık yapan 2 çocuk annesi Nurfer Akgül, 2 gün önce otomobiliyle seyir haliyken Bolu sınırları içerisinde rahatsızlandı. Aracını yol kenarına çeken genç kadın 112 Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Akgül’ün beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan genç kadın 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

1 yıl önce organlarını bağışlamış

Nurfer Akgül’ün 1 yıl önce organlarını bağışladığı belirlendi. Akgül’ün organlarını bağışladığını öğrenen ailesinin de isteğiyle genç kadının kalbi, akciğeri ve karaciğeri ile 2 böbreği, aynı hastanede ameliyatla alınarak 5 hastaya nakledilmek üzere farklı illere gönderildi.

Organları bağışlanan Akgül’ün cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Ankara’nın Gölbaşı ilçesine götürüldü.