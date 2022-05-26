Bolu’da, 1 ay içinde 120 kene tutunması yaşandı

Bolu’da, son 1 ay içinde vücuduna kene tutunması sebebiyle hastaneye başvuran 120 vatandaşta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre, özellikle yaz aylarında piknik sezonunun da açılmasıyla birlikte Bolu’da kene tutunması vakaları sık görülmeye başladı. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte son 1 ay içerisinde 120 vatandaş kene tutunması şikayeti üzerine hastanelere başvurdu. Doktor kontrolünde kenelerin çıkarılmasının ardından vatandaşlar üzerine yapılan incelemelerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına rastlanmadı.

Yetkililer, tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, vücudu örten giysilerin giyilmesi, pantolon paçalarının çorapların içerisine sokulması ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesini tavsiye etti.