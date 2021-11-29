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Böbrek sağlığınız için bol su tüketin

Vücudumuzun yüzde 60-70’inin sudan oluştuğunu ve tüm organlarımızın düzenli çalışması için suya ihtiyacı olduğunu belirten Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, "Vücuda yeterli miktarda sıvı girmediği zaman böbrek fonksiyonları olumsuz etkilenebilir" dedi.

Sağlık 29.11.2021, 11:39
Böbrek sağlığınız için bol su tüketin

Vücudumuzun yüzde 60-70’inin sudan oluştuğunu ve tüm organlarımızın düzenli çalışması için suya ihtiyacı olduğunu belirten Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, "Vücuda yeterli miktarda sıvı girmediği zaman böbrek fonksiyonları olumsuz etkilenebilir" dedi.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, böbrekler açısından suyun önemini şu şekilde açıkladı:

"Susuzluk vücudumuzun büyük kısmını oluşturan suyun yetersiz alımına veya kaybına bağlı olarak gelişir. Su kaybına sebep olan başlıca durumlar ishal, kusma, terleme ve çok miktarda idrara çıkmaya yol açan şeker hastalığı gibi hastalıklardır. Su vücudumuzdaki atık maddelerin idrar şeklinde atılmasını sağlar. Su sayesinde damarlar içerisinde besin maddeleri böbreklere ve diğer organlara taşınarak böbreklerimizin de beslenmesi sağlanır. Susuzluk geliştiğinde organların beslenmesinde aksaklıklar ortaya çıkmaya başlar. Orta derecede susuzluk geliştiğinde halsizlik hissi oluşur. Ciddi bir susuzluk varsa bu durumda böbrek yetmezliği, bulantı, kusma ve komaya kadar giden sonuçlara yol açabilir. Bu sebeple özellikle spor aktivitelerinden önce ve sonra, sıcak ve nemli havalarda ve de ishal gibi sıvı kaybının olduğu durumlarda sıvı tüketimini mutlaka arttırmak gerekir. Yapılan çalışmalarda uzun süreli az su tüketiminin kalıcı böbrek hasarına yol açtığı gösterilmiştir. Orta derecede susuzluk vücutta zehirli atık maddelerin ve kasların erimesi sonucu açığa çıkan myoglobin gibi proteinlerin birikmesine sebep olur. Özellikle myoglobin böbreklerde hasara yol açan zehirli bir proteindir ve böbreklerin çalışmasını bozar. Susuzluk aynı zamanda böbrek taşlarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu hastalıklar hızla tedavi edilmediklerinde böbrek yetmezliğine neden olabilirler. Yeterli su tüketimi kristallerin birleşerek taş oluşturmasını engeller; aynı zamanda antibiyotiklerin etkinliğini arttırır ve idrar miktarını arttırarak bakterilerin idrar yoluyla atılmalarını sağlar."

Yeterince sıvı tüketip tüketmediğimizi anlamanın çeşitli yolları olduğunu vurgulayan Canver, "Eğer idrarınız koyu sarı ise bu az miktarda su tükettiğiniz anlamına gelir. Ancak idrar renginiz turuncuya veya kırmızıya yakınsa ya da su tüketiminin artmasıyla idrar renginde değişiklik olmuyorsa bu durumda bir hekime başvurarak idrar testi yaptırmanız gerekir. Her bireyin su ihtiyacı farklıdır. Su ihtiyacı hava koşullarına, fiziksel aktivitenize ve eşlik eden hastalıklara göre değişir. Örneğin kalp yetmezliği veya siroz gibi hastalıklarda hastalara sıvı kısıtlaması tavsiye edilir. Eşlik eden herhangi bir hastalığınız yoksa su tüketiminizi idrar renginiz açık olacak şekilde arttırmak size sağlıklı bir ömür sağlar" dedi.

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