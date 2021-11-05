Böbrek nakli olan genç öğretmen bütün organlarını bağışladı

Böbrek nakliyle yeniden hayata bağlanan genç öğretmen, sağlığına kavuşur kavuşmaz bütün organlarını bağışladı. Hastalığını öğrencilerinden bile gizleyen genç öğretmen, yeniden okula dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bursa’da edebiyat öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki Selime Yazar, üç ay önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde böbrek nakli oldu. Altı yıl boyunca diyalize mahkum yaşayan Yazar, sağlığına kavuşur kavuşmaz, bütün organlarını bağışladı. Yazar, çok zor yıllar geçirdiğini, hastalığını öğrencilerinden bile gizlediğini ifade ederek,

"Diyaliz hastasıydım, 2015 yılında bu teşhis konulmuştu. Son dönemde ise böbrek yetmezliğimin olduğu söylendi. Bunun için Antalya’ya gidip, kaydımı yaptırdım. Bu benim için büyük bir travma oldu. Çünkü hayatım artık değişmişti. Solüsyon sularım geliyordu, bunlar benim için büyük bir yüktü. Diyaliz makinam vardı, geceleri ona bağlanıyordum. Planlarımı bu durumlara göre yapıyordum. Bir yerden bir yere gitmek veya başka bir evde kalmak benim için çok zordu. Her konuda önce medikal malzemelerimi düşünüp bunun planlarını yapıyordum. Arkadaşlarım bu durumu bilmiyordu, söylemek istemiyordum. Çünkü hastalığım özgüvenimi zedelemişti, kimseyle paylaşamıyordum. Zaten paylaşsam da anlayacaklarını düşünmüyordum. Daha sonra 2019 yılında öğretmen olarak Bursa’ya atandım. Öğretmenliğimi yaparken yine hastalığımı gizli tuttum. Öğrencilerime yansıtmak istemedim. Kendimi dinamik ve sağlıklı bir öğretmen olarak tanıttım. Nakil olmayı bekliyordum. Diyaliz benim için çok yıpratıcıydı. Maddî ve manevî olarak çöküntü içerisindeydim. Çok sevdiğim Peyami Safa’nın bir sözü var. (Ağaçların sıhhatine bile imrenerek yürürdüm) diyor. Kesinlikle bu duyguyu hissettim" dedi.

Gece yarısı gelen telefonla hayata bağlandı

Yaşadıklarını anlatan Selime Yazar, "6 yıl boyunca çok yorulmuştum. Hemodiyalizi hiç istemiyordum. Çok yorucu olduğunu duymuştum. Ancak doktorlarım artık hemodiyaliz almam gerektiğini ve bunun için hazırlanmamı söylediler. Çok üzüldüm, ama o hafta öyle bir şey oldu ki, gece saat 02.00 sıralarında bu hastaneden arandım ve organ bağışı yapıldığı, acil olarak gelmem gerektiği söylendi. Beklediğim o güzel habere ulaşmıştım. Heyecanla hastaneye gittim. Orada bekleyen 9-10 kişi vardı. Heyete çıktım ve bana, (Senin de onayın varsa nakil olacaksın) dediler. Ben inanamadım, çünkü yıllardır beklemediğim bir durumdu. Sonra ne oldu bitti bilmiyorum, uyandığımda artık nakil olmuştum ve çok mutluydum. Nakil sonrası çok daha özgüvenli oldum. Normalde bu konuşmayı sizlerle yapamazdım. Şimdi kendimi o kadar sağlıklı hissediyorum ki, bunu rahatlıkla konuşabiliyorum. Çünkü ben artık hasta olduğumu düşünmüyorum. Bana bağış yapan kişiye minnettarım. İyi ki böyle bir karar vermiş. Keşke hepimiz bu şekilde olsak empati kurabilsek. Bence bu konuda daha fazla özen göstermeliyiz" diye konuştu.

Bütün organlarına bağışladı

Organlarını bağışlayarak, kendisi gibi çaresizce bekleyenleri hayata bağlamaya karar verdiğini anlatan genç öğretmen, "Onların çektiği sıkıntıları çok iyi bildiğim için ben de bağış yapmak istiyorum ve bugün bunu yapacağım. Ülkemizde anladığım kadarıyla bağışında yetersizlik var. Halbuki hepimiz toprağa karışacağız. Keşke herkes hassas olup cana can katsa. Ben şu ân mutluysam ve bir şeyler başarabiliyorsam, bana bağış yapan kişi sayesindedir. O kişiye borçlu olduğumu düşünüyorum. Gereken bütün organlarımı ve bağışlamamda sakınca olmayan bütün organlarımı bağışlayacağım. Vücudumu kadavra olarak da bağışlayacağım. İnsanlarımızın bazı korkuları var, ancak doktorlarımıza güvenmeliyiz’’ dedi.

Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir, "Hastanemizde 8 yıldır kornea nakli, 4 yıldır böbrek nakli yapılıyor. Bunun için profesyonel bir ekip gerekiyor. Kornea naklimiz sayımız 270, böbrek nakli sayımız ise 69. Pandemi süreci sayılarımızı biraz etkiledi, ama sayılar kısa sürede bu duruma geldi. Bağış ve organların ulaştırılmasıyla ilgili ekibimiz büyük bir sorumluluk alıyor. Organ nakli çok önemli. Öğretmen hanım da yeni bir hayata tutundu. Organ nakli için bağışta bulunan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Organ Nakli Merkezi Mesul Müdürü Nefroloji Uzmanı Serdar Kahvecioğlu, "4 yıldan beri hastanemizde böbrek nakli yapmaktayız. Ben Selime’den bahsedeceğim. Son dönemde böbrek yetmezliği geliştiği zaman böbrek nakli ve hemodiyalizden başka seçeneğimiz olmuyor ne yazık ki. Hemodiyalize giren hastalarımızın hem kendileri, hem de yakınları büyük sıkıntılar çekebiliyor. Ancak organ nakli yapıldıktan sonra gördüğünüz gibi, Selime çok güzel bir örnek. Hem kendisi için, hem de ailesi için, hem de toplum için pozitif bir değer olacak. Normal hayatına dönebildi, yakında inşallah öğrencileriyle buluşacak. Topluma pozitif katkı sağlayacak’’ dedi.

Nakil Merkezi Üroloji Operatörü Prof. Dr. Murat Demirbaş, ‘’Böbrek nakli merkezinde çalışmaktayım. Türkiye’de kamu hastanelerinde kadavra vericiliği böbrek naklinde hem sayı hem de başarı olarak en üst sıralardayız. Yeni bir merkez olduğumuz için organ nakli bekleme listesindeki hastalarımızın organ bulma şansı bizde daha fazla oluyor’’ dedi.

Organ naklini karikatürlerle anlattılar

Bu arada hastanede Organ Bağış Haftası dolayısıyla karikatür sergisi açıldı. Karikatür sergisine hastaneye gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sergideki böbrek ve organ karikatürleri vatandaşların dikkatini çekti.