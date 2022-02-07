Böbrek kisti deyip geçmeyin

Böbrek kistlerinin, böbrekte en sık gözlenen iyi huylu lezyonlar olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, “Yaşla beraber böbrek kistlerinin görülme sıklığı artar ve 50 yaş üzerinde her iki kişiden birinde görülebilir. Bu kişilerin düzenli hekim kontrolleri önem arz etmektedir. Genetik geçişli böbrek kisti olan kişilerde böbrek kistlerine karaciğer kistleri, beyin anevrizması ve kalp kapak hastalığı da eşlik edebilir“ uyarısında bulundu.

Böbrek kistlerinin sıklıkla bulgu vermediğini söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, “Böbrek kistleri, başka bir sebeple yapılan radyolojik incelemelerde (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans gibi) rastlantısal olarak tanı alır. Son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize giren hastalarda da böbrek kistleri oluşabilir. Büyük böbrek kistleri, komşu çevre dokuya baskı oluşturduklarında ağrı yapabilirler. Ağrı haricinde idrarda kanamaya ve yüksek tansiyona da neden olabilirler“ dedi.

Böbrek yetmezliği görülebilir

Genetik geçişli çok sayıda böbrek kistine sahip olgularda ilerleyici böbrek hasarı sonucunda böbrek yetmezliğinin görülebildiğinin altını çizen Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, “Bu olguların düzenli hekim kontrolleri önem arz etmektedir. Genetik geçişli bu hasta grubunda böbrek kistlerine karaciğer kistleri, beyin anevrizması ve kalp kapak hastalığı da eşlik edebilir. Böbrek kistleri basit ve komplike olarak ikiye ayrılır. Basit böbrek kistleri iyi huyludur ve çoğunlukla bir tedavi gerektirmez. Yıllık ultrason kontrolleri genellikle takip için yeterlidir. Komplike böbrek kistleri ise yakın izlem veya cerrahi tedavi gerektirebilen patolojilerdir“ diye konuştu.

Kansere dönüşebilir

Ultrasonik görüntülemede komplike böbrek kisti tespit edilmesi durumunda mutlaka kontrast madde eşliğinde bilgisayarlı tomografi (BT) veya magnetik rezonans görüntüleme (MR) istenerek komplike kistin malignite potansiyelinin ortaya konulması (Bosniac sınıflaması) gerektiğini işaret eden Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, şunları söyledi:

“Bosniac sınıflaması, komplike kistleri 5 gruba ayırır. İlk iki kategoride tedavi gerekmezken Bosniac 3. ve 4. kategoride yüzde 50 üzerinde kanser riski olduğu için cerrahi önerilir. Son bir kategori ise IIF olarak adlandırılan gruptur. Bu grup lezyonlar kansere ilerleyebileceği için yakın izlem gerektiren olgulardır. Böbrek kisti tespit edilen kişiler paniğe kapılmamalı ancak düzenli hekim kontrollerini aksatmayarak erken tanı ve tedavi için hem kendilerine hem de takip eden hekimlerine yardımcı olmalıdırlar.“