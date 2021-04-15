Böbrek hastalarının Ramazan’da dikkat etmesi gerekenler

Özellikle böbrek hastalığı olan ve oruç tutmak isteyen kişilerin bazı kurallara uyması son derece hayati önem taşıyor.

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Dr. Bilal Görçin, diyaliz hastalarının ilaç aldıkları için oruç tutamadıklarını belirterek, "İlk evre durumlarında ilaçları azaltmamak ve tuzdan uzak durmak koşuluyla oruç tutulabilir" dedi.

Böbrek fonksiyonlarının bozulmaya başladığı ilk evrelerde orucun çok zararlı olmayabileceğini belirten Görçin, "İlaçlarının saatlerini ayarlayarak ve tuzdan kesin uzak kalarak tutabilirler. Bir böbrek hastasında en ciddi ve en önemli sorun tansiyon yüksekliği ataklarıdır. Bir kişi tuzdan uzak durursa uzun süre açlığın tansiyon üzerine düşürücü etkisi bile olur. İftar ve sahurda abur cubur ve sık yememek şartı ile dengeli tuzsuz beslenmeyle oruç tutabilirler. Bu böbrek yetmezliğinin ilerlemesine yol açmaz" dedi.

Görçin, tek böbrekli olanlar ve böbrek vericilerinin tuz ve su tüketimine dikkat ederek rahatlıkla oruç tutabileceklerini belirterek, "Böbreklerde basit kist, bir veya iki böbrekte hafif küçülme, üriner enfeksiyon, ailesinde böbrek hastalığı olanlar, sorunsuz tek böbrekli olanlar veya böbrek vericileri rahatlıkla oruç tutabilirler. Bu kişilerin tuza ve içtikleri suyun miktarına dikkat etmeleri yararlı olur. Henüz diyalize girmeyen fakat potansiyel diyaliz hastası olan böbrek yetmezlikli hastaları 5 evreye ayırırız. Böbrek fonksiyonlarının yüzde 50’nin altına indiği 3. evre ve sonrası hastalarda hastalık ilerledikçe oruç tutmaları sonucu karşılaşacağı sıkıntılar artacaktır. Özellikle şeker hastalığına bağlı bir böbrek yetmezliği meydana gelmişse bu sorunlar daha ciddi olacaktır" dedi.