Böbrek hasarını erken teşhis eden kit ödül aldı

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş’nin (ANFAŞ) ortaklarından iş insanı Bülent Bıdı, böbrek hasarını erken teşhis eden ‘Argeron NephroTest’ adı verilen kiti icat etti. Bıdı bu kitle katıldığı ‘TET Proje Pazarı’ yarışmasında ‘Sağlık uygulamaları’ dalında birinci oldu.

Türkiye Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘TET Proje Pazarı’ yarışması bu yıl online yapıldı. 169 projenin katıldığı yarışmada, 65 proje ön değerlendirmeyi geçerek finale kaldı. 6 farklı uygulama ile değerlendirmeye alınan yarışmacıların projeleri, alanın uzmanları tarafından değerlendirilerek ödüle layık çalışmalar belirlendi.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş’nin (ANFAŞ) ortaklarından iş insanı Bülent Bıdı, böbrek hasarını erken teşhis eden ‘NephroTest’ adlı kiti önce sağlık sektörünün hizmetine sundu, ardından bu kitle yarışmaya katıldı. Olabilecek böbrek hasarı ve hastalığının erken tespiti için tamamen milli imkanlarla üretilen ‘Argeron NephroTesT’ adı verilen yerli biyobelirteç ‘sağlık uygulamaları’ dalında birincilik elde etti.

Kitin çalışma prensibini de açıklayan Bıdı, “Biyobelirteç, böbrek hasarının erken bir göstergesi olarak idrardaki trehalaz enzimi aktivitesini ölçmeye yarıyor. Böbrek hastalığı geç fark edildiği için halk arasında “sinsi hastalık” olarak tanımlanıyor. Bu geliştirdiğimiz kit sayesinde yaptığımız testle erken teşhisi koyabiliyoruz. Böbrek hasarının bir göstergesi olarak idrar trehalaz enzimi aktivitesi ölçmek çok önemli. Yerli kitin en önemli özelliklerinden biri de mevcut glukoz ölçüm kitleri ile de kullanılabiliyor olması. Artık hastalar sadece kreatinini testi ile gecikmiş bir zaman diliminde değil, erken evrede hasar olup olmadığını görecek. Milli belirteç çeşitli kimyasallarla oluşturduğumuz özel solüsyon ve test kiti sayesinde mevcut laboratuvarlardaki cihazlarla ölçülebiliyor” diye konuştu.