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Böbrek fonksiyonları bozuk olan bebek için helikopter havalandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde böbrek fonksiyonları bozuk olan bebek, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

Sağlık 03.06.2022, 09:38
Böbrek fonksiyonları bozuk olan bebek için helikopter havalandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde böbrek fonksiyonları bozuk olan bebek, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

İlçenin Bağcılar Mahallesi’nde rahatsızlanan 5 aylık Muhammet Emin Dumrul, ailesi tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede böbrek fonksiyonlarının bozuk olduğu tespit edilen bebek için ambulans helikopter talep edildi. Hemen havalanan ambulans helikopter, Bahçesaray ilçesinde bebeği alarak il merkezindeki hastaneye ulaştırdı.

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