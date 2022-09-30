Böbreğini Bağışlamak İsterken “At Nalı” Böbrek Olduğunu Öğrendi!

Zakire Kuğu (43) ve Adem Kuğu (43) 25 yıllık evliler. İstanbul Ümraniye’de yaşamakta olan Kuğu çifti, 3 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele ediyordu. 11 aydır diyalize giren Zakire Kuğu’ya bağış eşi Adem Kuğu’dan geldi.

‘Karşımda gün geçtikçe erimesine dayanamadım...’

Eşine böbreğini vermenin mutluluğunu anlatırken duygulanan 47 yaşındaki Adem Kuğu, “Eşim 3 senedir böbrek hastası. 3 yıl diyalize girmeden yaşamını sürdürdü. Fakat daha sonrasında mecburen diyalize girdi. 3 yıl önce başka bir hastanede tedaviye giriyordu. İlk olarak ateşlenme ile belirti verdi. Böbreklerinin iyi olmadığı söylendi. 3 yıl boyunca ilaç verilmeden tedavi yapıldı. Tedavi sonunda böbreklerin artık iyi olmadığı söylendi. Ardından mecburen diyalize girmeye başladı. Eşimin sürekli diyalize girmesini istemedim. Nakil için Dilek Hanım’a ve Alp Bey’e ulaştık. Testlerimizi verdik. İyi ki Alp Bey’i tanışımız. Tüm süreç sorunsuz bir şekilde geçti. Organ nakli ekibi bizimle çok güzel bir şekilde ilgilendi. Kesinlikle bundan önce at nalı böbreğin tanımını bilmiyordum. Bize de sürpriz oldu. Ultrasona girdiğimde, böbreklerim kontrol edildiğinde Alp Bey’de şaşırdı. At nalı böbrek teşhisini koydu. Hiç tereddüt etmeden böbreğimi verdim. Diyalizden dolayı karşınızda eriyen bir insan var. Kimse buna dayanamazdı. Böbreğimi verdikten sonra eşimin yüzünde bir pembelik oluştu. Benim için en güzel şey bu kesinlikle. Kilo aldığını görmek onu mutlu görmek beni de mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

‘Eşime ne kadar teşekkür etsem az…’

Zakire Kuğu, “Başlarda ateşim çıkıyordu. Hastaneye gidiyordum serum takıp gönderiyorlardı. Detaylı bir araştırma yapılmıyordu. Kontrole gittiğimde bir böbreğimin daha büyük olduğunu söylemişlerdi. ‘Bu böbrek size sıkıntı çıkarmaz bu şekilde yaşam sürebilirsiniz demişlerdi tedavi olmam gerektiği söylenmemişti’ Sonrasında zaten şikayetlerim büyümeye başladı. Eşim böbreğini vermeye karar verdi. Ona ne kadar teşekkür etsem az” dedi.

‘At nalı böbreği hayatları boyunca bilemeyebilirler’

Hastanın durumu ve yapılan operasyon hakkında bilgi veren, Prof. Dr. Alp Gürkan, “At nalı böbrek insanlardaki iki böbreğin genellikle alt kısımlarının yapışık olduğu durumlara denir. Bu yapışıklıklar bazen ileri derecede fazla olabildiği gibi sadece alt kutupta ince bir bant şeklinde olabilir. Bizim vericimizde tıp IV anomali vardı. Yani her 2 böbreğin damarları ayrı ayrıydı. 400-600 doğumda bir görülen bu anomaliye bazen başka hastalıklar da eşlik edebilir. Yapılan araştırmalarda bizim vericimizde böyle bir durum saptanmadı. At nalı böbreği tipine bağlı olmak üzere bazı problemler doğurabilir ama genelde araştırılmamış ise insanlar hayatları boyunca bilemeyebilirler. Bizim vericimiz de böbrek nakli için incelendiğinde bu durumun farkına varmış. Böbreklerin ayrılması özellikle bu ameliyatın kapalı yöntemle (laparoskopik) yapılması deneyim gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.