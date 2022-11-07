Böbreğinde 13 santimlik taş tespit edilen hasta, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Elazığ’da, böbreğinde 13x8 santimetre büyüklüğünde taş tespit edilen hasta, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan Perkütan Nefrolitotom (kapalı böbrek taşı ameliyatı) ile sağlığına kavuştu.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi üroloji kliniğine müracaat eden hastanın böbreğinde 13x8 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi. Hastanın böbreğinde tespit edilen taş, yapılan kapalı ameliyat ile başarıyla çıkarıldı. Fethi Sekin Şehir Hastanesi üroloji kliniğinde görev yapan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Kadir Yıldırım, ’’Hastamız bize gece terlemesi ve ağrı şikayetiyle müracaat etti. Yaptığımız muayene ve tetkikler neticesinde böbreğinde 13x8 santimetre büyüklüğünde bir taş tespit ettik. Hastamızın böbrek taşı böbreği tamamen dolduran büyüklükte idi. Böbrekteki taşı Perkütan Nefrolitotom (kapalı böbrek taşı ameliyatı) ile kırarak, parça parça çıkardık. Bu operasyonlar için daha önce açık ameliyatlar yapılırdı. Bu yöntemde, kamera sistemi ile yaklaşık 1 santimetre boyutunda bir kesi ile taşlar kırılıp böbrekten çıkarılıyor. Kapalı ameliyatta böbreğin hasar görmesi engellenebiliyor. Ameliyatı 1 santimetre kadar küçük bir kesiden yaptığımız için hastamız kısa süre içerisinde günlük yaşamına dönebilmektedir. Hastamızı bir süre kliniğimizde takip ettikten sonra şifa ile taburcu ettik’’ dedi.