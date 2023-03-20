BMC Medical, Filipinler ve Türkiye’de düzenlenen konferansta yeni ürünlerini sergiledi

Uyku ve solunum sağlığı alanında faaliyet gösteren BMC Medical, Filipinler ve Türkiye’de düzenlenen uyku ve kapsamlı konferanslara katıldı. Şirket etkinliklerde yenilikçi oksijen konsantratörleri ürünleri ve 6-series maskeleri sergiledi.

İyi yemek yemek ve egzersiz yapmak gibi, uyku da kişinin fiziksel, zihinsel ve sosyal refahı için gerekli bir davranış. Bununla birlikte, uyku henüz evrensel olarak fiziksel sağlık için temel bir davranış olarak biliniyor. Uyku ve solunum sağlığı alanında faaliyet gösteren BMC Medical, yerel acenteler aracılığıyla 16-18 Mart tarihlerinde Filipinler ve Türkiye’de düzenlenen uyku ve kapsamlı konferanslara katıldı. Etkinliklerde yenilikçi oksijen konsantratörleri ürünleri ve 6-series maskeleri sergilendi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, genel oturumlar, uyku konferansları ve diğer formlar aracılığıyla uyku bilgisini paylaşarak World Sleep Society’nin çağrısına eylemle yanıt verdi. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere 100’den fazla ülke ve bölgedeki kullanıcılar tarafından geniş çapta kabul gördü. Şirket, yenilikçi ürün ve çözümlerinin insanların daha iyi uyumasına ve kaliteli bir yaşam sürmesine yardımcı olabilmesi için uyku ve solunum sağlığını temel almaya devam edecek.