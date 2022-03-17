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Bitmek bilmeyen ağrılarının nedeni karpuz büyüklüğündeki kist çıktı

Sivas’ta karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki kızın karnından 20 santimetrelik kitle çıkarıldı.

Sağlık 17.03.2022, 10:21
Bitmek bilmeyen ağrılarının nedeni karpuz büyüklüğündeki kist çıktı

Sivas’ta karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki kızın karnından 20 santimetrelik kitle çıkarıldı.

Sivas’ta yaşayan 20 yaşındaki Esma Hatun Öcalan karın ağrısı, mide bulantısı ve sindirim sistemi şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Genç kızın karnında küçük bir kitle olduğu tespit edildi, ancak Öcalan tedavisini ihmal etti. Geçen süre içerisinde kitle büyüyerek karpuz büyüklüğüne ulaştı. Şikayetleri artan genç kız kitleyi aldırmak için çeşitli hastanelere başvurdu, ancak hiçbir hastane operasyona cesaret edemedi.

Çare arayan Öcalan Medicana Sivas Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda kitlenin kapalı operasyon ile alınabileceği belirtildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Levent Kandemir ve Gültekin Koçun, yaklaşık 2 saat süren başarılı operasyonla kitleyi çıkarmayı başardı. 20 santimetre büyüklüğünde ve 4-5 kilogram ağırlığındaki kitle, doktorların bile şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

“Açık ameliyat olsaydı çocuk sahibi olamayabilirdi’’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Levent Kandemir, hastanın açık ameliyat olması halinde ileride çocuk sahibi olamama ihtimalinin bulunduğunu belirterek bu nedenle zor olsa da kapalı ameliyatı tercih ettiklerini söyledi. Kandemir, “Hastamız bize karın ağrısı şikayetiyle geldi. Hastaya durumları anlattık, o da bize güvendi. Kapalı ameliyat yapabileceğimizi söyledik ve başarılı bir şekilde ameliyatını gerçekleştirdik. Hasta açık ameliyat olmadığı için bu durumdan çok mutlu oldu. Ameliyatını dün yaptık, kısa bir sürede şifasına kavuşarak bugün taburcu oluyor. Hastamız 20 yaşında genç bir kadın, ileride çocuk sahibi olmak isteyecektir. Kapalı ameliyatın daha çok avantajları var. Açık ameliyat olsaydı ileride belki çocuk sahibi olamayabilirdi. İçeride yapışıklıklar oluyor, bunlardan dolayı açık ameliyat riskli. Kapalı ameliyat daha avantajlı, hasta 1 günde iyileşip gidebiliyor’’ dedi.

"Kitle 4-5 kiloluk bir karpuz büyüklüğündeydi"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gültekin Koçun ise kitlenin karpuz büyüklüğünde olduğuna vurgu yaparak, "Levent hocamız bana büyük bir kisti olan hastadan bahsetti. Dış merkezlerde açık ameliyat önerilmiş, ama hastamızın genç yaşta olması onun haricinde kozmetik, estetik kaygılar ve çocuk sahibi olabilmesi için kapalı yöntemle bu ameliyatın yapılıp yapılamayacağı yönünde Levent hocamıza başvurmuş. Hocamız da hastayı bana danıştı, ’Ameliyatı birlikte yapabilir miyiz?’ dedi, biz de hastanın tetiklerini inceledik, sonuçlarına baktık ve kapalı bir ameliyat yapabileceğimize karar vardık. Göbek deliğinin üzerine çıkan bir kitlesi vardı, bu da kapalı ameliyatı zorlaştıran bir yöntem. Çünkü ameliyata başlarken kistin patlama riski vardır, ama böyle bir şey oluşmadı. Kisti patlatmadan, içine de batına akıtmadan güzelce temizledik. Kist kapsülünü çıkardık, hastamızın ameliyatını 1 buçuk-2 saat içinde tamamladık. Gayet güzel başarılı bir ameliyat oldu. Kitlenin büyüklüğü 20’ye 20 santimetre hacminde bir küre gibi, yaklaşık olarak benzetmek gerekirse 4-5 kiloluk bir karpuz büyüklüğünde bir kitleydi. Hastanın bütün konforunu bozuyordu; mide, bağırsak hareketlerini azaltıyordu, hastayı zorluyordu. Hastamızda çok büyük bir rahatlama olacak. İlk günden de bu rahatlamayı kendisi bize ifade etti. İnşallah bundan sonra böyle bir şikayet olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Operasyonun mümkün olmadığı söylenmişti"

Başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Esma Hatun Öcalan’ın annesi Zeliha Öcalan, gittikleri diğer hastanelerde kendilerine kapalı sistem operasyonun mümkün olmadığının söylendiğini ifade ederek, “Önceden böyle bir kistin var olduğunu duymuştuk. Bu pandemi döneminde bir muayene süreci gerçekleşmemişti. Durumu öğrenmek için tesadüfen muayeneye gittik. Kistin çok büyüdüğünü ve açık ameliyatla alınabileceğini söylediler. Biz de Levent hocama geldik. O da kapalı ameliyat yapabileceğini söyledi. Bir iki doktora daha gittik, onlar kapalı olmasının mümkün olmadığını, açık yapabileceklerini söylediler. Sağ olsun Levent hocam yardımcı oldu çok başarılı bir şekilde kızım sağlığına kavuştu. Aslında ameliyatın uzun olmasını bekliyorduk, fakat kısa bir ameliyat oldu. Şikayetleri, mide bulantısı, sindirim sistemi sorunları ve sancı çekiyordu, fakat bu kadar büyük beklemiyorduk. ’Kitle tüm karında, girecek yer yok, kapalı ameliyatın ihtimali yok’ dediler’’ şeklinde konuştu.

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