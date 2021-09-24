Bitlis’te 2. doz aşı çalışması başladı

Bitlis ilk doz aşılamada mavi rengini görürken, ikinci doz haritasının ardından yeniden kırmızı rengine büründü.

Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesinden bu yana riskin en fazla olduğu iller arasında yer alan Bitlis’te ilk doz aşıda maviye dönerken, ikinci dozun hemen ardından yeniden kırmızıya döndü. Covid-19 salgınının görülmeye başladığı günden bu yana maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmayan daha sonra alınan tedbirler ve aşılama çalışmalarıyla haritada mavi rengini gören Bitlis’te ikinci doz aşılamanın ardından yeniden kırmızı kategoride yer aldı. Vatandaşların rehavete kapıldığı kentte, virüsün yayılımının en çok sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Uzmanlar sık sık aşılanmanın faydalarına dikkat çekerken, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da kentin birçok noktasında kurulan stantlarda aşılama yapılıyor. Diğer taraftan sağlık ekipleri iş yeri, köy ve beldelerde de aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis halkını tekrar maviye çevirmeye çalışıyoruz diyen Hemşire Elif Karaca İpek, “İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak aşılarımız devam etmektedir. Cumhuriyet Caddesinde 5 farklı noktada aşı çadırlarımız bulunmaktadır. İkinci doz haritasında maalesef şu an yine kırmızıdayız. Bitlis halkını tekrar maviye çevirmeye çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı Bitlis, Tatvan halkını duyarlı olmaya davet ediyor. İkinci doz aşılarını olmaları için çadırlarımıza bekliyoruz” dedi.