Bitcoin yatırımcıları gelecekten umutlu

Bitcoin (BTC) ve genel anlamda kripto para piyasası, son zamanların en kötü çakılmalarından birini yaşamış olsa da, yatırımcılar kripto paraların geleceği hakkında her zamankinden daha olumlu düşünüyor gibi gözüküyor.

Kripto şirketi Voyager Digital, Q2 bireysel yatırımcı araştırmasına Voyager platformunda sık sık işlem yapan 3.671 yatırımcıyı dahil etti.

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 81'i, nisan ve mayıs aylarında yaşanan ve kripto paraların yüzde 50'den fazla değer kaybettiği büyük çöküşe rağmen, kripto paraların geleceğine daha da güvenle bakıyor.

Çöküşten beri birçok kripto para, piyasada belirsizliğin sürmesine rağmen ciddi toparlanma gösterdi. Araştırma katılımcılarının yüzde 87'si, önümüzdeki çeyrekte kripto yatırımlarını artırmayı söylediklerini belirtti. Bu oran, ilk çeyrekte yüzde 80'di.

Katılımcıların yüzde 39'u Bitcoin fiyatının üçüncü çeyrek sonunda 56-70 bin dolar arasında olmasını beklediğini söylerken, yüzde 28'i 41-55 bin dolar arasında olacağını düşünüyor. Bitcoin fiyatının 71 bin dolara ulaşacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 18 olarak ölçüldü.

Anket katılımcılarının ondan dokuzu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin ETF'lerini nihayetinde onaylanacağını düşünüyor. Kripto destekçileri, borsa yatırım ürünlerinin kurumsal yatırımcılara yatırım imkanı sunarak Bitcoin'in değerini artıracağını düşünüyor.

Katılımcıların hakkında en olumlu düşündükleri kripto para ise Cardano (ADA) oldu. Katılımcıların yüzde 55'i en sevdikleri kripto paranınn Cardano olduğunu, yüzde 11'i Dogecoin (DOGE) olduğunu, yüzde 6'sı Chainlink olduğunu, yüzde 6 ise Polkadot olduğunu belirtti.

Voyager Digital CEO'su Steve Ehrlich, "Yatırımcılarımızın büyük çoğunluğunun kripto paraların geleceğine güvenmesi, mayıs ayında yaşanan çakılmayı alım fırsatı olarak gördüklerini ortaya koyuyor" diye açıkladı.