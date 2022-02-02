Bişektomi nedir? Kimlere uygulanır?

​Yanak estetiği operasyonu olan bişektomi operasyonu ağız içinden yapılan küçük bir kesiyle fazla olan yağların alınması işlemidir. Bu kısımdaki yağ yastıklarının ağız içinden dışarı çıkarılarak alınma işlemi de demek mümkündür. Lokal anestezi ile yapılan bu işlem yaklaşık 45 dakika sürmektedir.

​Hollywood estetiği olarak da bilinen yanak estetiği için ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar var. Ağız içinde operasyon uygulanan yanak bölgesindeki mukozada yapılan kesiye kendiliğinden eriyen ince iplerle dikişler atılmaktadır. Bu ufak dikişler nedeni ile ilk gün katı ve sert gıdalardan uzak durulması gerekmektedir. İkinci günden itibaren dikkatli olmak kaydıyla normal gıda alımları yapılabilir. Lakin ilk günler mutlaka ağız içine gargara yapılması gerekmektedir. Tükürük salgısı ile sürekli ıslak kalacak bu dikişlerin enfekte olmaması için ilk 5 gün günde 3 kez sürekli olarak gargara yapmak gerekir. Dikiş atılan kısım sadece 1 cm lik bir alan olduğu için ise ağrı ve sızı çoğunlukla hissedilmeyecektir. Ağrı hissetseniz bile ağrı kesicilerle ağrınız hafifleyecektir. Bu dikişler yaklaşık 4-5 gün içerisinde erimeye başlayacak ve kısa süre içerisinde kendiliğinde yok olacaktır.Yapılan operasyon ardından çoğunlukla aynı gün normal hayatınıza döneceksiniz. İşlemin hemen ardından bir sonuç görünse de net sonuç için ancak 3 ila 6 ay beklenmesi gerekmektedir.

Yanakları inceltmek, yüzü daha üçgen ve oval göstermek için dolgu, yağ enjeksiyonları ve liposuction gibi uygulamalar da bişektomiyle beraber veya ayrı olarak da uygulanabilir.