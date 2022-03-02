Birçok Rahatsızlığa İyi Gelen Bitki Çayı ve Faydaları.

Bilim insanları ve beslenme uzmanları, yapılan son çalışmalar ile; besin yoluyla alınan antioksidanların, sağlık açısından önemli bir ajan olduğunu kabul etmektedir. Bunu sağlayan en önemli besin grubu, çeşitli fitokimyasalları ve yüksek oranda antioksidan özelliklere sahip bileşikleri içeren, sebze ve meyvelerden oluşmaktadır.

Bitkilerin tedavi amacıyla kullanımları insanlık tarihiyle birlikte başlamıştır. Binlerce yıl önce, bitkilerin tedavi edici gücü tanınmış, sağlıklı yaşayabilmek için bitkilerden yararlanılmıştır.

1. Yeşil çay

– Kansere karşı korur

– Diş çürümesini önler

– Kilo vermeye yardımcıdır

– Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eder

– Kalp sağlığı için faydalıdır

– Güçlü bir antioksidandır

2. Papatya

– Apse tedavisinde gargara olarak kullanılabilir.

– Kramp giderici bir özelliği vardır.

– Gastrit ve ülsere iyi gelir.

– Boğaz ağrısında etkin bir rol üstlenir.

– Bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar.

– Sindirim sisteminize yardımcı olur.

– Bel ağrılarına yardımcı olduğu söylenmektedir.

– Ağız iltihaplarının iyileşmesini sağlar. Mikrop kırıcı bir özelliği vardır. Böylece diş eti hastalıklarına da iyi gelir.

– Uyku bozukluğuna iyi gelir.

– Romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılır.

3. Kış Çayı

– Bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlar ve kolay hasta olmanızı engeller.

– Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarının tedavisinde birebirdir.

– Bağırsaklarınızı düzene sokar. Ayrıca bağırsak gazlarınızı giderilmesinde de etkin bir rol oynar.

– Burun akıntısını minimuma indirir ve öksürük ile birlikte boğaz ağrısına da iyi gelir. Ayrıca balgam söktürücü bir etkisi vardır.

– Yorgunluk ve halsizlik ve unutkanlık gibi şeylerin engellenmesinde yardımcı olur.

– Nefes darlığı sorununa iyi gelir. Astım için de nefes açıcı özelliği vardır.

– Bronşlarınızın açılmasında etkin bir rol üstlenir.

4. Biberiye çayı

– Kan dolaşımını hızlandırır

– Stresi azaltır

– Kontrasyon sağlamanıza yardımcı olur

– Hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur

– Hazımsızlığa iyi gelir

5. Ihlamur

– Terleyip vücudunuzdaki toksinleri azalttığı gibi ateşinizi düşürmeyi de sağlar.

– Gribe ve nezleye, ayrıca bu hastalıklara bağlı öksürüğe de iyi gelir.

– Migren ve sinüzite bağlı baş ağrılarınızı hafifletir.

– Kaygıyı ve stresinizi azaltır. Panik atak tedavisine iyi gelir. Bu sayede çarpıntı riskini de azaltır.

– İshal tedavisinde kullanıldığı gibi kan basıncınızın da düşmesini sağlar.

– Karaciğer rahatsızlıkları ve damar sertliğine birebirdir.

– Sindirim sisteminizin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlar. Sindirim sistemi rahatsızlıkları yaşıyorsanız kudret narı listemize de göz atmak isteyebilirsiniz.

6. Rezene

– Mide spazmı ve kasılmasını engeller

– Vücudun safra üretimine yardım eder.

– Anne sütünü arttırır.

– Diş ağrılarının geçmesinde birebirdir.

– Mide gazının atılmasına ön ayak olur. Reflüye iyi gelir.

– Libidonuzu maksimuma çıkarabilir.

– Öksürüğünüzü minimuma indirir.

– İştah açıcı bir özelliği vardır.

– Rahim kasılmalarında rahatlatıcı bir etkisi vardır.

– Bağırsakların temizlenmesinde etkin bir rol üstlenir.

7. Lavanta

– Uykusuzluğa iyi gelir

– Sakinleştirir

– Depresyona iyi gelir

– Ateşin düşmesine yardım adar

– Ağız kokusunu giderir

– Migren ağrılarına iyi gelir

– Bağışıklık sistemini güçlendirir

8. Adaçayı

– Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur

– Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardım eder

– Sakinleşmenize yardımcı olur

– Strese iyi gelir

– Karaciğeri temizler

– Safra kesesinin çalışmasına yardımcı olur

– Boğaz ağrısına iyi gelir

9.Nane çayı

– Hafif antiseptik özelliği var

– Mide bulantılarına karşı etkili

– Koku veriyor

– Ferahlatıyor

– Çarpıntıya iyi geliyor

– Soğuk algınlıklarında öneriliyor

– Sinir sisteminde yatıştırıcı etki yaparak uyku problemlerine yardımcı oluyor

10.Melissa çayı

– Antiseptik özelliği var

– Gerginliği alır, uyumaya yardımcı olur

– Gazı giderir

– Terlemeyi sağlıyor

– Mideyi rahatlatır, hazmı düzenler