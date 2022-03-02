banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Isparta’ya kar yağışı başladı
Isparta’ya kar yağışı başladı
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"

Birçok Rahatsızlığa İyi Gelen Bitki Çayı ve Faydaları.

Neredeyse her bitkiyi çay olarak tüketiyoruz ve bu bitkilerin onlarca faydası bulunuyor. Her ne kadar fazla tüketmenin zararları olsa da bitki çayları hastalıklara oldukça faydalı. Her bitkinin farklı faydaları vardır. Biz de sık tüketilen bitki çaylarının bazılarının faydalarını yazdık.

Sağlık 02.03.2022, 15:08
Birçok Rahatsızlığa İyi Gelen Bitki Çayı ve Faydaları.

Bilim insanları ve beslenme uzmanları, yapılan son çalışmalar ile; besin yoluyla alınan antioksidanların, sağlık açısından önemli bir ajan olduğunu kabul etmektedir. Bunu sağlayan en önemli besin grubu, çeşitli fitokimyasalları ve yüksek oranda antioksidan özelliklere sahip bileşikleri içeren, sebze ve meyvelerden oluşmaktadır. 

Bitkilerin tedavi amacıyla kullanımları insanlık tarihiyle birlikte başlamıştır. Binlerce yıl önce, bitkilerin tedavi edici gücü tanınmış, sağlıklı yaşayabilmek için bitkilerden yararlanılmıştır.

1. Yeşil çay

– Kansere karşı korur
– Diş çürümesini önler
– Kilo vermeye yardımcıdır
– Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eder
– Kalp sağlığı için faydalıdır
– Güçlü bir antioksidandır

2. Papatya

– Apse tedavisinde gargara olarak kullanılabilir.
– Kramp giderici bir özelliği vardır.
– Gastrit ve ülsere iyi gelir.
– Boğaz ağrısında etkin bir rol üstlenir.
– Bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar.
– Sindirim sisteminize yardımcı olur.
– Bel ağrılarına yardımcı olduğu söylenmektedir.
– Ağız iltihaplarının iyileşmesini sağlar. Mikrop kırıcı bir özelliği vardır. Böylece diş eti hastalıklarına da iyi gelir.
– Uyku bozukluğuna iyi gelir.
– Romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılır.

3. Kış Çayı

– Bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlar ve kolay hasta olmanızı engeller.
– Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarının tedavisinde birebirdir.
– Bağırsaklarınızı düzene sokar. Ayrıca bağırsak gazlarınızı giderilmesinde de etkin bir rol oynar.
– Burun akıntısını minimuma indirir ve öksürük ile birlikte boğaz ağrısına da iyi gelir. Ayrıca balgam söktürücü bir etkisi vardır.
– Yorgunluk ve halsizlik ve unutkanlık gibi şeylerin engellenmesinde yardımcı olur.
– Nefes darlığı sorununa iyi gelir. Astım için de nefes açıcı özelliği vardır.
– Bronşlarınızın açılmasında etkin bir rol üstlenir.

4. Biberiye çayı

– Kan dolaşımını hızlandırır
– Stresi azaltır
– Kontrasyon sağlamanıza yardımcı olur
– Hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur
– Hazımsızlığa iyi gelir

5. Ihlamur

– Terleyip vücudunuzdaki toksinleri azalttığı gibi ateşinizi düşürmeyi de sağlar.
– Gribe ve nezleye, ayrıca bu hastalıklara bağlı öksürüğe de iyi gelir.
– Migren ve sinüzite bağlı baş ağrılarınızı hafifletir.
– Kaygıyı ve stresinizi azaltır. Panik atak tedavisine iyi gelir. Bu sayede çarpıntı riskini de azaltır.
– İshal tedavisinde kullanıldığı gibi kan basıncınızın da düşmesini sağlar.
– Karaciğer rahatsızlıkları ve damar sertliğine birebirdir.
– Sindirim sisteminizin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlar. Sindirim sistemi rahatsızlıkları yaşıyorsanız kudret narı listemize de göz atmak isteyebilirsiniz.

6. Rezene

– Mide spazmı ve kasılmasını engeller
– Vücudun safra üretimine yardım eder.
– Anne sütünü arttırır.
– Diş ağrılarının geçmesinde birebirdir.
– Mide gazının atılmasına ön ayak olur. Reflüye iyi gelir.
– Libidonuzu maksimuma çıkarabilir.
– Öksürüğünüzü minimuma indirir.
– İştah açıcı bir özelliği vardır.
– Rahim kasılmalarında rahatlatıcı bir etkisi vardır.
– Bağırsakların temizlenmesinde etkin bir rol üstlenir.

7. Lavanta

– Uykusuzluğa iyi gelir
– Sakinleştirir
– Depresyona iyi gelir
– Ateşin düşmesine yardım adar
– Ağız kokusunu giderir
– Migren ağrılarına iyi gelir
– Bağışıklık sistemini güçlendirir

8. Adaçayı

– Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur
– Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardım eder
– Sakinleşmenize yardımcı olur
– Strese iyi gelir
– Karaciğeri temizler
– Safra kesesinin çalışmasına yardımcı olur
– Boğaz ağrısına iyi gelir

9.Nane çayı
–  Hafif antiseptik özelliği var
–  Mide bulantılarına karşı etkili
–  Koku veriyor
–  Ferahlatıyor
–  Çarpıntıya iyi geliyor
–  Soğuk algınlıklarında öneriliyor
–  Sinir sisteminde yatıştırıcı etki yaparak uyku problemlerine yardımcı oluyor

10.Melissa çayı
–  Antiseptik özelliği var
–  Gerginliği alır, uyumaya yardımcı olur
–  Gazı giderir
–  Terlemeyi sağlıyor
–  Mideyi rahatlatır, hazmı düzenler

#bitki #bitki çayları #çay
Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18