Bir yılda 263 hasta için havalandı

Hava ambulans 2021 yılı içerisinde 263 hastaya umut oldu.

Erzurum Şehir Hastanesi yanında bulunan hangarda bekleyen ambulans helikopter 2021 yılında bölgeden 263 hastayı hastaneye yetiştirdi. Kente bağlı ilçelerin yanı sıra çevre illerde olan hastalar için de zaman zaman havalanan ambulans helikopter acil hastaları kısa sürede sağlık merkezine ulaştırıyor.

Yılın son gününde Erzurum’un Oltu ilçesinde ikamet eden 89 yaşındaki kadın hasta akut batın rahatsızlığı nedeniyle ambulans helikopter ile Erzurum’a getirildi.

Şiddetli sancısı bulunan kadın hasta ileri tetkik ve tedavisi için görevli sağlık ekipleri nezaretinde ilçeden alınarak Erzurum Şehir hastanesine getirildi. Hastane yanında bulunan piste inen helikopterden alınan hasta görevliler tarafından ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü.

Ambulans helikopterin yanı sıra kış mevsimlerinde paletli ambulanslarla ulaşım imkanı olmayan köylere ulaşılarak hastaların kent merkezine sevki sağlanıyor.