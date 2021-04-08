Bir taziyede 80 kişiye virüs bulaştı, tekrarlanmaması için sağlık müdürü uyardı

Bingöl’de geçtiğimiz yıl bir taziye nedeniyle 3 köyde 80 kişinin Covid-19’a yakalandığını ve ölümlerin olduğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, tekrarının yaşanmaması için tedbirlere uyulmasını istedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kısıtlamaların kalkması, hava sıcaklıklarının artması ve vatandaşların da rehavete kapılmasıyla Covid-19 vakalarında artış yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı renk haritasında maviden, turuncu kategoriye yükselen ve bir hafta sonra açıklanacak olan renk haritasında kırmızı kategoride olması muhtemel Bingöl’de vaka oranı 100 binde 124 olduğu görüldüğü bildirildi. 1 aylık süre içinde yaklaşık 7 katlık bir artış olması nedeniyle geçtiğimiz yıl yaşanan ve 3 köyün 1 ay karantinaya alınmasına neden olan bir taziyede 80 kişinin virüse yakalandığı olayla dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, herkesi tedbirli olmaya çağırdı.

"Bir ayda neredeyse 7 kat artış meydana geldi"

İHA Muhabirine açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Gündoğdu, “Sağlık Bakanı’mızın açıklamış olduğu haftalık verilerde 100 binde 17 olan vaka sayısı ile ilimiz kısıtlamaların kalkması, havaların ısınması ve özellikle vatandaşlarımızın rehavete kapılmasıyla beraber Nisan ayındaki 100 binde 124 olarak açıklanmıştı maalesef. 1 aylık bir süre içinde neredeyse 7 katı bir artış meydana geldi. Özellikle vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi ve rehavete kapılmaması çok önemli. Havaların ısınması, yurt dışından ve şehir dışından gelecek olan vatandaşlarımızın da yoğun bir hareketlilik oluşturması yine havaların ısınmasıyla il içerisinde merkezlerden köylere göçün oluşmasıyla beraber bu dönemin yoğun ve hareketli geçmesini bekliyoruz. Bu dönemde vaka sayılarının daha fazla artmaması ve kontrol altında tutmak adına vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesi çok önemli” dedi.

“Bir taziyeye bağlı olarak 3 köyümüzde toplam 80 vaka görüldü”

Hava sıcaklıklarının artması ve yasak olmasına rağmen köylerdeki taziyelere değinen Gündoğdu, "Şu anda yasak olan taziyelerin, düğünlerin ve toplu etkinliklerin özellikle bu dönemde ertelenmesi ve yapılmaması çok önemli. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Geçen yıl sadece bir taziyeye bağlı olarak 3 köyümüzde toplam 80 vakanın görüldüğü ve maalesef bu köylerde de karantina kararı uyguladığımız, yaklaşık 1 ay süre içinde kontrol altına aldığımız ve maalesef yine bu duruma bağlı olarak vefatların olduğu görüldü. Bu nedenle yaz döneminde vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan bütün kurallara uyması, salgınla olan mücadelemizde bize güç katacaktır” diye konuştu.

“En kısa süre içinde aşılarımızı yaptıralım”

Aşı yapılması konusunda çağrıda bulunan Gündoğdu, “Kurallara uymakla beraber aşılanmanın da bu mücadeleye ciddi anlamda etki ettiği görülüyor. Son dönemlerde vakaların analizlerini yaptığımız zaman aşılanan kesimde hastaneye yatış oranı ciddi anlamda düştü. 65 yaş üstü bireylerin hastalığa yakalanma oranının düştüğü görülmekte. Tabi bir gün bile çok önemli. Özellikle aşılanan kişilerin hastaneye yatması ve vefat oranlarının düştüğünü göz önüne alırsak yarın ciddi pişmanlıklar yaşamamak adına en kısa süre içinde aşılarımızı yaptıralım” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında da kurallara hassasiyetle uyulmasını isteyen Gündoğdu, "10 gün sonra gireceğimiz Mübarek Ramazan ayında da geçmişte yaşadığımız, gördüğümüz toplu iftar programları, sahur programları veya ev içinde yapılacak teravih namazlarında özellikle bulaş riski artabilir. Hem bir ay içinde hem de sonrasında Ramazan Bayramı’nda kurallara uymaları konusunda istirhamımız bulunmakta. Her ne kadar 1 ay içinde ciddi bir artışla beraber ilimiz Mavi kategoriden turuncuya geçmiş olsa da yine hep beraber bütün kurallara uyarak, sağlık çalışanlarımıza da yardım ederek tekrar maviye geçmek çok zor değil. Hem sağlığımızı korumak adına hem de ilimizdeki istenilen atmosferi oluşturmak adına lütfen hep beraber kurallara uyalım” diye konuştu.