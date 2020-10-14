Bir saatte korona olup olmadığınızı öğrenmeniz mümkün

VM Medical Park Bursa Hastanesinde başlatılan PCR testi ile bir saat gibi kısa bir sürede korona testi sonucuna ulaşılabiliyor. Hastane dışında alınan numuneler laboratuvarda tetkik edilip, sonuçları vatandaşlara bildiriliyor.

Türkiye’nin dört bir yanında Sağlık Bakanlığı haricinde özel sağlık kurumları da korona testi yapıyor. Bu durum vatandaşın zaman kazanmasını sağlarken, bu testlerin bir yerde toplanması ve yaklaşık 2 gün sonra sonuçlarının verilmesi sonuç bekleyenleri tedirgin ediyordu. VM Medical Park Bursa Hastanesinde başlatılan PCR testi ile 1 saat gibi kısa bir sürede korona testi sonucuna ulaşılabiliyor. Hastane dışında alınan numuneler, laboratuvarda tahlil edilip, vatandaşa sonuç hemen bildiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Saylık, “Özellikle hastanemizde hızlı sonuç verdiğimiz sistemi kurduk. PCR testi ve sonuçları daha önce belli merkezlerde yapılıyordu. 2 veya 3 gün gibi bir sürece geçtiği için zaman kaybına sebep oluyordu. Artık kendi hastanemizde PCR test sistemini kurduk. Bu hastalarımızın konforunu da sağlamış oldu. Ayıca iş yükü kaybının da önüne geçilmiş oldu. Çünkü test sonucu için insanların 2 gün kendini evde izole etmesi gerekiyordu” dedi.

Hastane olarak farklı bir özelliklerinin daha olduğunu dile getiren Saylık, “Hastanemizin giriş kapısında oluşturduğumuz alanda numuneleri alıyoruz. Hastalarımızı içeri sokmadan bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Bazı hastalarımız haklı olarak hastane içerisine girmek istemiyordu. Biz de bunu göz önünde bulundurduk. Acil kapımızın önünde aldığımız numunelerle hastaya 1 saat içerisinde tahlil neticelerini verebiliyoruz” şeklinde konuştu.