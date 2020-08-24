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Bir anlık sigara keyfi virüsün bulaş riskini 14 kat artırıyor

DOÇ. DR. VURAL FİDAN, "MASKE KULLANIMINA SİGARA ARASI VERMEK VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİNİ ARTTIRIR SİGARA İÇEN KİŞİLERE VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİ 14 KAT FAZLADIR"

Sağlık 24.08.2020, 12:28
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Bir anlık sigara keyfi virüsün bulaş riskini 14 kat artırıyor

Kalabalık ortamlarda maske kullanımına sigara içmek için ara verildiğinde Korona virüsün bulaş riskinin arttığını belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğinde görevli Doç. Dr. Vural Fidan, sigara içen kişilere virüsün bulaşma riskinin 14 kat fazla olduğunu söyledi.

Korona virüsten korunmak için maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem taşıyor. Ancak kurallara uyan bilinçli vatandaşların yanı sıra özellikle sigara kullanan kişilerin maske kullanımına sigara içmek için ara vermeleri bulaş riskini artırıyor. Sigara içerken derin nefes alışverişleri yapan sigara kullanıcıları kalabalık ortamlarda adeta tehlike saçıyor. Kimi zaman öksürerek virüsü hiçe sayan sigara içicileri, maske kullanımına önem veren vatandaşların tepkisini çekiyor. Vatandaşlar; cadde, sokak ve kafe gibi kalabalık ortamlarda sigara içenlere karşı yetkililer tarafından önlem alınmasını istiyor.

"Maske kullanımına sigara arası vermek virüsün bulaşma riskini arttırır"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi KBB Kliniğinde görevli Doç. Dr. Vural Fidan, maske kullanımına sigara arası vermenin riskli olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Vural, "Şu anda salgın sebebi olan Covid-19 için en iyi bildiğimiz koruyucu tedbirler; maske kullanımı, 2 metre mesafeli durmak ve temizliktir. Aynı ortamı paylaşan iki kişi uygun şekilde maske takarsa ve mesafeyi korursa bulaşma riskini neredeyse sıfıra indirir. Ne yazık ki maske kullanımına sigara içmek için ara vermek, derin nefes alma ve ellerin ağza teması sağlıklı kişiye virüs bulaşma riskini arttırır. Virüsle enfekte hastanın ortama derin nefes vermesi, öksürük refleksi nedeniyle çevredekilere bulaştırma ihtimali de artar" diye konuştu.

"Sigara içen kişilere virüsün bulaşma riski 14 kat fazladır"

Sigara içen kişilere virüsün bulaşma riskinin 14 kat fazla olduğunun altını çizen Doç. Dr. Vural, "Sigara içen kişilere virüsün bulaşma riski içmeyenlere oranla yaklaşık 14 kat fazladır. Sigara bilindiği üzere en çok akciğerleri etkiler. Sigara kullananların akciğerlerinde hasar gelişir ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Covid-19’un sigara içenlerde daha ağır seyretmesinin temel nedeni budur. Bu sebeple sigara içmemek esastır. Sigara kullanan kişilerin bu alışkanlıklarını bırakması için sağlık bakanlığı ülke çapında çalışmaktadır. Sigara kullananlara en önemli tavsiyemiz bu alışkanlıklarını bırakmalarıdır" şeklinde konuştu.

"Sanki virüs yokmuş gibi sigara içiliyor"

Maske kullanmaya özen gösterdiğini söyleyen bir vatandaş, "Kalabalık yerlerde sanki virüs yokmuş ve o kadar insan hayatını kaybetmemiş gibi sigara içiliyor. Maske ve sosyal mesafe kuralları denetleniyor ama sigara içme konusu da önemli bir konu. Bu konuda denetimler yapılmalı ya da içen kişiler cezalandırılmalı. Sonuçta virüsün bulaşma riski bu şekilde artıyor. Ben bu sıcak havada nefes alamama rağmen maske kullanırken sigara içen kişinin bir anlık keyfi yüzünden hasta olabilirim. Herkesin bilinçlenmesi gerektiğini ve önlem alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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