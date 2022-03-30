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Bipolar bozukluk nedir?

Dünya bipolar gününde (30 Mart) vatandaşlar tarafınan bipolar bozukluk nedir? Belirtileri nelerdir? sıkça araştırılıyor.

Sağlık 30.03.2022, 11:29
Bipolar bozukluk nedir?

Bipolar bozukluk nedir?

Bipolar bozukluk uzun süreli ve karmaşık bir duygudurum hastalığıdır. Bu rahatsızlıkta manik, hipomanik ve depresif ataklar ortaya çıkar. Ataklar sırasında da hafif ancak çeşitli belirtiler ile bipolar bozukluk kendisini gösterebilir.

Bipolar bozukluk tıbbi olarak manik depresif olarak da adlandırılır. İki uçlu bozukluk olarak tanımlanan bu hastalıkta iki ayrı ruhsal bozukluk vardır. Bu durumlar taşkınlık (mani) ve çökkünlük (depresif bozukluk) olarak tanımlanabilir. Bu hastalık dönemleri birbirini takip eder, yatışma ve alevlenme dönemleri gözlenir.

İş gücü kaybının önemli nedenleri arasında yer alan bipolar bozukluk kendi içinde bipolar 1, bipolar 2 ve siklotimik bozukluk olmak üzere 3 alt tipe ayrılır:

Bipolar I Bozukluğu

En az 1 manik atağın olduğu öncesinde ya da sonrasında hipomani veya depresif atağın mevcut olabileceği bipolar bozukluk alt türüdür. Bazı bipolar tip 1 hastalarında manik atak sırasında gerçeklikten kopuş (psikoz) meydana gelebilir. Bipolar tip 1, erkek ve kadınları eşit oranda etkiler.

Bipolar II Bozukluğu

Bipolar tip 2 hastaları en az 2 hafta süreyle majör depresif atak yaşarlar. Genellikle depresyona en az 4 gün boyunca süren bir hipomani atağı eşlik eder. Bipolar II bozukluğunda manik atak mevcut değildir. Bu bipolar bozukluk alt tipi genellikle kadınlarda daha sık olarak ortaya çıkar.

Siklotimik Bozukluk

En az 2 yıllık süre boyunca hipomani ve depresif atak belirtilerini tecrübe eden kişilerde siklotimik bozukluk söz konusu olabilir. Bu bozuklukta diğer bipolar bozukluk alt tipine göre belirtiler daha hafif seyirlidir.

Hasta olmadığı dönemlerde kişiler normal görünürler. Her bir atak başladığında birkaç hafta sürebilir. Atakların süresi birbirine eşit olmayabilir. Mani dönemi beklenenden daha hafif geçebilir. Bu hafif belirtilerle seyreden mani dönemine hipomani ismi verilir.

Depresif dönem belirtileri şu şekilde özetlenebilir:

  • Üzgün, ümitsiz, huzursuz hissetmek
  • Enerji eksikliği
  • Konsantrasyon ve hatırlama zorluğu
  • Günlük faaliyetlere ilgi kaybı
  • Değersizlik duygusu
  • Suçluluk ve umutsuzluk
  • Kötümserlik
  • Kendinden kuşku duyma
  • Halüsinasyonlar, mantıksız düşünceler
  • Uyumakta zorluk veya aşırı uyuma
  • İntihar (suisid, özkıyım) düşünceleri
  • Mani atağında bulunan kişiler aşırı duygulanıma sahiptirler. Heyecanlı, dürtüsel, eforik, taşkın ve aşırı enerjili olabilen bu kişilerde mani atağı döneminde gece hayatı, korunmasız cinsel ilişki ve madde kullanımı gibi riskli davranışlara karşı bir yatkınlık meydana gelir.

Taşkınlık dönemi (manik evre) belirtileri ise şu şekilde özetlenebilir:

  • Çok mutlu ve sevinçli hissetmek
  • Çok hızlı konuşmak
  • Aşırı enerjik hissetmek
  • Kendini önemli hissetmek
  • Yeni fikirler ve planlarla dolu olmak
  • Kolayca dikkat dağılması
  • Halüsinasyonlar ve mantıksız düşünceler
  • Az uyumak
  • Az yemek
  • Faaliyetlerde aşırılığa kaçmak, örneğin aşırı para harcamak
  • Riskli ve zararlı olan şeyleri yapma

Bipolar bozukluğu olan hastalar için öneriler şu şekilde özetlenebilir:

  • Hastalığınıza dair belirtilerin farkında olup hastalığınız hakkında aileniz ve arkadaşlarınıza bilgi veriniz.
  • Düzenli hekim ziyareti yapınız.
  • İlaçlarınızı düzenli kullanınız.
  • Alkol ve madde kullanımından uzak durunuz.
  • Düzenli uyuyunuz
  • Evde ve işte stresi azaltın.
  • Düzenli beslenin.
  • Düzenli egzersiz yapın
  • Öfke ve depresif duygularla başa çıkmayı öğrenin.

Kaynak: Medikalpark.com/ Uzman Dr. Semiha Tufan

#bipolar bozukluk
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