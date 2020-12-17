Biontech/Pfizer aşısında görülen yan etkiler neler?

ABD'de geçen hafta acil kullanımına onay verilmesinin ardından sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan korona virüs aşısının 2 kişide alerjik yan etkilere yol açtığı bildirildi. ABD'nin Alaska eyaletinin Juneau şehrindeki Bartlett Bölge Hastanesinden yapılan açıklamada, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen korona virüs aşısının uygulandığı 2 sağlık çalışanında "aşırı alerjik tepkiye" yol açtığı belirtildi.

AŞIDAN 10 DAKİKA SONRA YAN ETKİ

Açıklamada, aşı uygulandıktan sonraki 10 dakikada ortaya çıkan alerjik tepkilerin giderildiği ve çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Çalışanlardan ilkinin aşıyı salı günü yaptırdığı ve bir gece daha hastanede müşahede altında tutulacağı, aşıyı çarşamba günü vurulan ikinci çalışanın ise tamamen iyileştiği kaydedildi. Britanya İlaç ve Tıp Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ilaç ve gıdalara karşı aşırı alerjik reaksiyon gösteren kişilerin aşıyı vurulmaması gerektiğini belirtmişti.