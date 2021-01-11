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BioNTech'ten kritik aşı açıklaması
Korona virüs aşısını bulan Türk bilim insanlarından Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech'den yapılan açıklamada, "Bu yıl 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyoruz" denildi.
Sağlık 11.01.2021, 17:26 11.01.2021, 17:28
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Pizer ve BioNTech, mRNA teknolojisiyle geliştirdikleri koronavirüs (Covid-19) aşının 2021 yılındaki üretim kapasitesini 2 milyar doz aşıya yükselttiğini açıkladı
BioNTech’den yapılan açıklamada "2021 sonuna kadar güncellenmiş 6 doz etiketini içeren yaklaşık 2 milyar doz aşı üretebileceğimize inanıyoruz" denildi.
Açıklamaya göre, Almanya'nın Marburg kentinde Şubat ayı sonunda faaliyete geçmesi beklenen yeni bir üretim tesisi, yılda 750 milyon doz üretebilecek.
2021 yılı için önceki üretim hedefi 1,3 milyar doz olarak kaydedilmişti.
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