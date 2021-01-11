BioNTech'ten kritik aşı açıklaması

Pizer ve BioNTech, mRNA teknolojisiyle geliştirdikleri koronavirüs (Covid-19) aşının 2021 yılındaki üretim kapasitesini 2 milyar doz aşıya yükselttiğini açıkladı

BioNTech’den yapılan açıklamada "2021 sonuna kadar güncellenmiş 6 doz etiketini içeren yaklaşık 2 milyar doz aşı üretebileceğimize inanıyoruz" denildi.

Açıklamaya göre, Almanya'nın Marburg kentinde Şubat ayı sonunda faaliyete geçmesi beklenen yeni bir üretim tesisi, yılda 750 milyon doz üretebilecek.

2021 yılı için önceki üretim hedefi 1,3 milyar doz olarak kaydedilmişti.