Biontech ile Koronavirüs aşısı anlaşması imzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firması ile corona virüsü aşısı anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

“MART SONUNA KADAR 4.5 MİLYON DOZ AŞI TESLİM EDİLECEK”

Saat 04.30 itibariyle anlaşma imzalandığını belirten Koca, şunları belirtti:

* Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur.

* Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir.

* Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir.

* Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.

“DR. ŞAHİN’İN TÜRKİYE İÇİN YAPTIĞI AYRICALIK UNUTULMAYACAK”

Koca, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

* Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı.

* Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim.