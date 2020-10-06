Biontech geliştirdiği korona aşısına onay alabilmek için Avrupa İlaç Ajansı EMA’ya müracaat etti

Yeni tip korona virüsüne (Covid-19) karşı aşı çalışmaları yapan Alman biyoteknoloji şirketi Biontech geliştirdiği "BNT162b2" aşısının üretimi için Avrupa İlaç Ajansı EMA’ya müracaat etti.

ABD’li Pfizer biofarma şirketiyle ortaklaşa üretilecek korona aşısı "BNT162b2"nin tüm laboratuar deneyleri, klinik araştırmalarının tüm aşamalarından elde edilen verilerin Avrupa İlaç Ajansı (EMA) teslim edildiği ve aşı konusunda ilk kez EMA’ya müracaat eden ilk kuruluşun Biontech olduğu duyuruldu.

Nisan ayında aşı için Paul Ehrlich Enstitüsü’nden aşı geliştirebilmek için onay alan Biontech, korona virüsüne karşı geliştirdiği etkin maddeyi klinik testlerinde virüse karşı etkili ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve aşının yan etkisinin lisanslı ilaçların yan etkisi kadar olduğunu duyurmuştu. Klinik çalışmalarının üçüncü evresinde dünyanın farklı ülkelerinden 120 araştırma merkezinin kontrolünde 37 bin kişi üzerinde aşı test edildi. Biontech’in geliştirdiği aşı Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) onay almasının ardından Avrupa Komisyonu’nun ilacın üretilmesi için onay vermesi beklenecek.

Biontech araştırma şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu salgını sona erdirmek için aşı geliştirmeye çalışırken, bunu en yüksek etik standartlarda ve sağlam bilimsel ilkelere uygun olarak yapmamızı sağlamak bizim görevimizdir. Çalışmalarımızı bu kriterler yaparak etkili bir aşı geliştirdik" açıklamasında bulundu.

Biontech tarafından geliştirilen aktif bileşen, gen bazlı aşılar grubuna ait bir RNA aşısıdır. Patojen hakkında genetik bilgi içerir. Vücutta, bundan virüsün bir proteini, virüsün hücrelere nüfuz ettiği yüzey proteini üretilir. Aşılamanın amacı, vücudu bu proteine karşı antikor üretmeye teşvik etmektir. Antikorlar varsa, hücrelere girip çoğalmadan önce virüsleri yakalarlar. Ek olarak, aktif bileşen, bağışıklık sisteminin diğer savunma silahlarını aktive etmelidir.