Biontech aşısını hangi hastaneler yapacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasıyla bugün uygulanmaya başlanacak Alman Biontech koronavirüs aşılarının Türkiye’de hangi hastanelerde yapılacağı belli oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Biontech aşılarının bugün uygulamaya başlayacağını bildirmişti
İşta Biontech aşısının yapılacağı il ve hastaneler:
ADANAT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Seyhan Devlet Hastanesi
ADIYAMANT.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AFYONKARAHİSART.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
AĞRIT.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AKSARAYT.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AMASYAT.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ANKARAT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi
ANTALYAT.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi
ARDAHANT.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi
ARTVİNT.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi
AYDINT.C. Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi
BALIKESİRT.C. Sağlık Bakanlığı Edremit Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
BARTINT.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi
BATMANT.C. Sağlık Bakanlığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BAYBURTT.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi
BİLECİKT.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BİNGÖLT.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi
BİTLİST.C. Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi
BOLUT.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BURDURT.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi
BURSAT.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi
ÇANAKKALET.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi
ÇANKIRIT.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi
ÇORUMT.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi
DENİZLİT.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi
DİYARBAKIRT.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
DÜZCET.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
EDİRNET.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi
ELAZIĞT.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
ERZİNCANT.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ERZURUMT.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi - (Maraşel Çakmak Devlet Hastanesi ortak aşı yapılmaktadır.)
ESKİŞEHİRT.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi
GAZİANTEPT.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
GİRESUNT.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
GÜMÜŞHANET.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi
HAKKARİT.C. Sağlık Bakanlığı Yüksekova Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi
HATAYT.C. Sağlık Bakanlığı İskenderun Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay Devlet Hastanesi
IĞDIRT.C. Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi
ISPARTAT.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi
İSTANBULT.C. Sağlık Bakanlığı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi -1
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi-2
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi-1
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-5
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-3
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi-5
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi-4
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi-2
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi-3
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi-6
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-6
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi-4
T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi
İZMİRT.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ek Binalarda)
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi-kuzey
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-güney
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi-güney
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi-kuzey
T.C. Sağlık Bakanlığı Urla Devlet Hastanesi
KAHRAMANMARAŞT.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
KARABÜKT.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KARAMANT.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KARST.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi
KASTAMONUT.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KAYSERİT.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi
KIRIKKALET.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
KIRKLARELİT.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KIRŞEHİRT.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KİLİST.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi
KOCAELİT.C. Sağlık Bakanlığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi
KONYAT.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KÜTAHYAT.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
MALATYAT.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
MANİSAT.C. Sağlık Bakanlığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi
MARDİNT.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi
MERSİNT.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi
MUĞLAT.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmaris Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Fethiye Devlet Hastanesi
MUŞT.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi
NEVŞEHİRT.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi
NİĞDET.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ORDUT.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi
OSMANİYET.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi
RİZET.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SAKARYAT.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SAMSUNT.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SİİRTT.C. Sağlık Bakanlığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SİNOPT.C. Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
SİVAST.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi
ŞANLIURFAT.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Siverek Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ŞIRNAKT.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi
TEKİRDAĞT.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi
TEKİRDAĞT.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi
TOKATT.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi
TRABZONT.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TUNCELİT.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi
UŞAKT.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi
VANT.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi
YALOVAT.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi
YOZGATT.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi
ZONGULDAKT.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi