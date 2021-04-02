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Biontech aşısını hangi hastaneler yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasıyla bugün uygulanmaya başlanacak Alman Biontech koronavirüs aşılarının Türkiye’de hangi hastanelerde yapılacağı belli oldu.

Sağlık 02.04.2021, 14:46
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Biontech aşısını hangi hastaneler yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Biontech aşılarının bugün uygulamaya başlayacağını bildirmişti

İşta Biontech aşısının yapılacağı il ve hastaneler:

ADANAT.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Seyhan Devlet Hastanesi

ADIYAMANT.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AFYONKARAHİSART.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

AĞRIT.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AKSARAYT.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMASYAT.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANKARAT.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı  Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı  Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı   Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi

ANTALYAT.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı  Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi

ARDAHANT.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi

ARTVİNT.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi

AYDINT.C. Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi

BALIKESİRT.C. Sağlık Bakanlığı Edremit Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi

BARTINT.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi

BATMANT.C. Sağlık Bakanlığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BAYBURTT.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi

BİLECİKT.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BİNGÖLT.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi

BİTLİST.C. Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi

BOLUT.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BURDURT.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi

BURSAT.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi

ÇANAKKALET.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi

ÇANKIRIT.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi

ÇORUMT.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DENİZLİT.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi

DİYARBAKIRT.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DÜZCET.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

EDİRNET.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi

ELAZIĞT.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

ERZİNCANT.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ERZURUMT.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi - (Maraşel Çakmak Devlet Hastanesi ortak aşı yapılmaktadır.)

ESKİŞEHİRT.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi

GAZİANTEPT.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRESUNT.C. Sağlık Bakanlığı Giresun  Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GÜMÜŞHANET.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi

HAKKARİT.C. Sağlık Bakanlığı Yüksekova Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi

HATAYT.C. Sağlık Bakanlığı İskenderun Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay Devlet Hastanesi

IĞDIRT.C. Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi

ISPARTAT.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi

İSTANBULT.C. Sağlık Bakanlığı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi -1

T.C. Sağlık Bakanlığı  Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi-2

T.C. Sağlık Bakanlığı  İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı  Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı  Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi-1

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-5

T.C. Sağlık Bakanlığı  Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı  Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-3

T.C. Sağlık Bakanlığı  Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı  İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi-5

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi-4

T.C. Sağlık Bakanlığı  İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi-2

T.C. Sağlık Bakanlığı   Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi-3

T.C. Sağlık Bakanlığı  İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi-6

T.C. Sağlık Bakanlığı  İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-6

T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi-4

T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

İZMİRT.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ek Binalarda)

T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi-kuzey

T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-güney

T.C. Sağlık Bakanlığı  İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi-güney

T.C. Sağlık Bakanlığı  İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi-kuzey

T.C. Sağlık Bakanlığı Urla Devlet Hastanesi

KAHRAMANMARAŞT.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi

KARABÜKT.C. Sağlık Bakanlığı Karabük  Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KARAMANT.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KARST.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi

KASTAMONUT.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KAYSERİT.C. Sağlık Bakanlığı  Kayseri Şehir Hastanesi

KIRIKKALET.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi

KIRKLARELİT.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KIRŞEHİRT.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir  Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KİLİST.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi

KOCAELİT.C. Sağlık Bakanlığı  Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi

KONYAT.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KÜTAHYAT.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya  Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

MALATYAT.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

MANİSAT.C. Sağlık Bakanlığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi

MARDİNT.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi

MERSİNT.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi

MUĞLAT.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Marmaris Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Fethiye Devlet Hastanesi

MUŞT.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi

NEVŞEHİRT.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi

NİĞDET.C. Sağlık Bakanlığı  Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ORDUT.C. Sağlık Bakanlığı Ordu  Eğitim ve Araştırma Hastanesi

OSMANİYET.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi

RİZET.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SAKARYAT.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SAMSUNT.C. Sağlık Bakanlığı  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SİİRTT.C. Sağlık Bakanlığı Siirt Eğitim ve Araştırma   Hastanesi

SİNOPT.C. Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi

SİVAST.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi

ŞANLIURFAT.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Siverek Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ŞIRNAKT.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi

TEKİRDAĞT.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi

TEKİRDAĞT.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi

TOKATT.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi

TRABZONT.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TUNCELİT.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi

UŞAKT.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi

VANT.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi

YALOVAT.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi

YOZGATT.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi

ZONGULDAKT.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

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