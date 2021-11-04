BioNTech aşısında 3. doz aşılama Ankara Şehir Hastanesi’nde başladı

İki doz BioNTech aşısının üzerinden 6 ay geçen riskli gruplara bugünden itibaren 3. doz BioNTech aşısı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozunun uygulanacağını belirtmişti. Bugün itibariyle 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü kişiler için 3. doz BioNTech aşısı yapılmaya başlandı. Bu kapsamda randevularını alarak Ankara Şehir Hastanesi Aşı Merkezi’ne gelen riskli gruptaki kişilere aşıları yapıldı.

“Herkes kesinlikle aşı olmalı

Kanser hastalığı geçirdiğinden dolayı riskli grupta olan Ceren Eda Can, Ankara Şehir Hastanesi’nde 3. doz BioNTech aşısını yaptırdı. Can, şu cümleleri kullandı:

“ Daha önce tedavi görmüştüm. Kanser hastasıydım. O yüzden bu aşı benim için çok önemli. Aşıyı herkesin olmasını tavsiye ediyorum. Benim annem o kadar şanslı olamadı, aşıya yetişemedi. Kasım 2020 ayı içerisinde kovidden kaybettik. Annemin vefatı sonrasında aşılanma başladı. O yüzden herkesin aşı olmasını istiyoruz. Çok basit hiçbir acı hissi yok, gerçekten çok basit. Hemşire hanımın eli zaten çok hafifti. Gayet iyi, herkes kesinlikle olmalı”.

40 yaşında 3. doz aşısını oldu

Hatırlatma dozunu olmaya gelenlerden biri de kronik hasta Çuhadar’dı. 3. doz BioNTech aşısı olduğu için mutluluğunu dile getiren Çuhadar, “ 40 yaşındayım. Bu 3. doz BioNTech aşım. Bugün olmaya geldim. Mutluyum, kronik hastayım zaten. Aşının yüksek koruyuculuk oranı olduğunu düşünüyorum. Mutluyum o yüzden” dedi. 1. ve 2. doz aşıyı vurulurken bir sıkıntı yaşamadığını da dile getirdi.

Riskli grupta olan vatandaşlar aşılarını yaptırmak için hastaneye gelmeye devam etti.

(HTY-