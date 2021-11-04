BioNTech aşısında 3. doz aşılama Ankara Şehir Hastanesi’nde başladı

İki doz BioNTech aşısının üzerinden 6 ay geçen riskli gruplara bugünden itibaren 3. doz BioNTech aşısı yapılmaya başlandı. Randevularını alarak Ankara Şehir Hastanesi Aşı Merkezi’ne gelen riskli gruptaki kişilere de aşıları yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozunun uygulanacağını belirtmişti. Bugün itibarıyla 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü kişiler için 3. doz BioNTech aşısı yapılmaya başlandı. Bu kapsamda randevularını alarak Ankara Şehir Hastanesi Aşı Merkezi’ne gelen riskli gruptaki kişilere aşıları yapıldı.

“Herkes kesinlikle aşı olmalı"

Kanser hastalığı geçirdiğinden dolayı riskli grupta olan Ceren Eda Can, Ankara Şehir Hastanesi’nde 3. doz BioNTech aşısını yaptırdı. Can, “Daha önce tedavi görmüştüm. Kanser hastasıydım. O yüzden bu aşı benim için çok önemli. Aşıyı herkesin olmasını tavsiye ediyorum. Benim annem o kadar şanslı olamadı, aşıya yetişemedi. Kasım 2020 ayı içerisinde Covid’den kaybettik. Annemin vefatı sonrasında aşılanma başladı. O yüzden herkesin aşı olmasını istiyoruz. Çok basit hiçbir acı hissi yok, gerçekten çok basit. Hemşire hanımın eli zaten çok hafifti. Gayet iyi, herkes kesinlikle olmalı” dedi.

Hatırlatma dozu için hastaneye gelen ve kronik hastalığı bulunan bir başka vatandaş ise, “40 yaşındayım, bu 3. doz BioNTech aşım. Bugün olmaya geldim. Mutluyum, kronik hastayım zaten. Aşının yüksek koruyuculuk oranı olduğunu düşünüyorum. Mutluyum o yüzden” dedi. Vatandaş, 1. ve 2. doz aşıyı vurulurken bir sıkıntı yaşamadığını da dile getirdi.