BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!

Bağımsız Covid-19 Aşı Güvenlik İzleme Kurulu (CV-ISMB), ölen kadının "muhtemelen" aşının nadir bir yan etkilerinden biri olan miyokardit (kalp kası iltihabı) sebebiyle öldüğünü söyledi.

Ayrıca, "aşılamanın ardından sonucu etkileyebilecek" başka tıbbi sorunlar olduğu da ifade edildi.

Resmi ölüm nedeni ise henüz belirlenmedi.

SORUŞTURMA DEVAM DEVAM EDİYOR

Olay Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi ve ölümle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Yetkililer, kadının yaşı da dahil olmak üzere vakaya ilişkin başka ayrıntı açıklamadı.

ÜLKEDEKİ İLK VAKA

Bu ölümün, Yeni Zelanda'da Pfizer/BioNTech aşısıyla bağlantılı ilk vaka olduğunu belirten CV-ISMB, yaptığı açıklamada "Olumsuz Reaksiyonları İzleme Merkezi yakın zamanda aşılanmış kişilerin ölümlerine ilişkin başka ihbarlar almış olsa da bunların hiçbiri aşıyla ilgili olarak değerlendirilmemektedir" ifadelerine yer verdi.

Avrupa'daki düzenleyici kurumlara göre miyokardit, Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşılarının "çok nadir" bir yan etkisi.