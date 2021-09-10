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BioNTech, 5-11 yaş grubu için korona virüs aşısı kullanım izni isteyecek

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ürettiği korona virüs aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda kullanılabilmesi için gelecek haftalarda ilgili makamlara başvuru yapacak.

Sağlık 10.09.2021, 13:35
BioNTech, 5-11 yaş grubu için korona virüs aşısı kullanım izni isteyecek

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ürettiği korona virüs aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda kullanılabilmesi için gelecek haftalarda ilgili makamlara başvuru yapacak.


Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında aşılama programları sürüyor. Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, korona virüs aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımı için önümüzdeki haftalarda izin başvurusu yapılacağını açıkladı. Alman basınına konuşan BioNTech’in kurucularından Özlem Türeci, "5 ile 11 yaş grubu için yaptığımız aşı çalışmalarının sonuçlarını önümüzdeki haftalarda dünya çapında ve Avrupa’da yetkili makamlara sunacağız ve bu yaş grubunda aşıya izin verilmesi için başvuruda bulunacağız" ifadelerini kullandı. "Biz zaten üretimi hazırlıyoruz" diyen Türeci, "Aşı aynı, ancak daha az dozda olacak" şeklinde konuştu.

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