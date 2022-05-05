Bioenerji, zihni de dinlendiriyor

Kökeni yüzyıllar öncesine dayanan bioenerji terapisi hem ülkemizde, hem de diğer dünya ülkelerinde sıklıkla uygulanan alternatif bir tedavi yöntemidir. Bioenerji uzmanı Gulnara Teymurova ise bioenerjinin çeşitlerini ve insan üzerindeki etkilerini anlattı.

Bioenerji terapisinde son yıllarda çalışmaların hızlanması ve uzmanların çoğalmasıyla birlikte uygulama alanlarında ve yoğunluğunda artış görülmektedir. Bioenerji uzmanı Gulnara Teymurova, bioenerjinin çeşitleri hakkında bilgi verdi ve bunların insan zihnine ve psikolojilerine olan etkilerinden bahsetti. Teymura, İzmit bioenerji terapisinin sıklıkla uygulandığını, Darıca bioenerji terapisinin zihin dinginliği sağladığını, Tuzla bioenerji terapisinin pozitif enerji verdiğini, Çayırova bioenerji terapisinin sinirli ve mutsuz ruh haline son verdiğini belirtti.