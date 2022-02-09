Bingöl’de Turkovac aşısı uygulanmaya başladı

Türkiye’nin Korona virüse karşı ürettiği yerli aşısı Turkovac Bingöl’de de uygulanmaya başlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de yerli aşı Turkovac, vatandaşlara uygulanmaya başladı. Korona virüs ile mücadelede aşının önemini bir kez daha hatırlatan Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gengörü, “Vaka oranları istemediğimiz düzeyde seyretmeye devam ediyor. Keza aşılanma oranımız da beklediğimizden ve istediğimizden düşük bir seviyede. Bilindiği üzere inaktif bir aşı. Etkinliği ve güvenirliliği dünyadaki emsallerine kıyasla daha üstün bir aşı Turkovac aşısı. Turkovac aşısını uygulamaya başlamamız ile beraber vatandaşlarımızın teveccüh gösterip yerli aşıyı olacaklarına inanıyorum. 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız aşılanabiliyor. Kişisel koruyucuların dışında aşıların zamanında, tam dozunda uygulanmış olması çok önemli. Biz özellikle bunları vurguluyoruz. Vaka sayılarının artıyor olması, aşının gücünü azaltmıyor tam tersine aşının gücünden dolayı vakalarda hastane yatışı, yoğun bakım yatışını emsal dönemlere kıyasla son derece az görüyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Şu ana kadar Turkovac aşısı içerisinde majör bir yan etki görülmedi. Hayatı tehdit eden bir etki görülmedi. Bu çok önemli bizim açımızdan. Bununla alakalalı Sağlık Bakanlığımızın sürdürmüş olduğu bir klinik araştırma mevcut. Bununla alakalı veri toplamaya devam ediyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli aşımız olan, çok değerli bir aşı olan Turkovac’ı yapmak için hastanemize beklediğimizi söylemek istiyorum. Aynı şekilde aşılarımızı kapalı alanlarda sosyal mesafemize ve maske takmamıza dikkat ederek yapıyoruz. İnşallah bu pandeminin yakında sonlanacağı ümidi içerisindeyiz" dedi.