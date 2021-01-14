Bingöl’de sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı

Bingöl’de Covid-19 nedeniyle Çin’den getirilen aşılar, ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den getirilen Covid-19 aşısı, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün aşı olmasıyla başlanan uygulamanın ardından, Bingöl’deki 4 bin sağlık çalışanı için de aşı başladı. Devlet hastanesinde sabah 10.00’da başlanan uygulamada, ilk olarak İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Gündoğdu ve Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ramazan Gengörü’ye yapıldı.

Kentte 4 bin sağlık çalışanının aşı olacağını belirten İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, “Sayın Bakanımız Fahrettin Koca’nın dün aşı startı vermesiyle birlikte bugün ilimizde sağlık çalışanlarına aşılama programı başlattık. Yaklaşık kamuda ve özelde çalışan 4 bine yakın sağlık çalışanının bugünden başlayarak önümüzdeki günlerde aşılama programı bitecek. Daha sonrasında da vatandaşlarımız aşılama çalışmalarına başlayıp pandemide büyük bir etkiye sahip olduğunu düşündüğümüz aşılamayla salgının kontrol altına alınıp ve bitmesine noktasına gelmesini umut ediyoruz. Bu noktada bütün herkesin aşısını biran önce yapmasını temenni ediyoruz” dedi.

Beklenen günün geldiğini dile getiren aşı koordinatörü Nebahat Aydın ise “ Bir yıla yakındır Covid-19 ile mücadele içindeyiz sağlıkçılar olarak. Nihayet aşı geldi, beklenen gün geldi. Bakanımız Fahrettin Koca ilk aşısını yapınca 81 ilde aşılanma yapılmaktadır. Bingöl Devlet Hastanesi’nde de aşılarımız başladı ve bugün sağlık çalışanlarına yapmaya başladık. Hiçbir aksilik çıkmadı bu saate kadar. Hepimize, ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.