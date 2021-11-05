Bingöl’de jandarma personeline ilk yardım eğitimi verildi

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, jandarma personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü personelince ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının arttırılması ve konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi amacıyla eğitim verildi. İl Jandarma Komutanlığı kışlasında 32 personelin katıldığı eğitimde, temel ilk yardım uygulamaları, hasta yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması, donmalar konularında ilk yardım eğitiminin verildiği kaydedildi.