Bingöl’de Covid-19’a bağlı ölümlerin yüzde 96’sı aşısız

Aşılanma oranının yüzde 65’ten düşük olduğu 9 il arasında yer alan Bingöl’de, Covid-19’a bağlı olarak meydana gelen ölümlerin yüzde 96’sının aşısız olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ikinci doz aşı oranı yüzde 65’ten düşük dokuz il kaldığını söyledi. Bakan Koca, Bingöl’ün de aralarında bulunduğu illerin Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı olduğunu aktardı. Aşılanma oranının yüzde 60.6 olan Bingöl’de İl Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki mobil aşı ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Merkez Genç Caddesinde mobil aşı çadırını ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, toplumsal bağışıklık için yüzde 75’in üzerine çıkılması gerektiğini söyledi.

Gündoğdu, “Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ilimiz maalesef Türkiye’de şuan turuncu il olan 9 il içerisinde bulunmakta. 2 doz aşı oranına baktığımız zaman yüzde 60.6 olduğunu görüyoruz. Bu da toplumsal bağışıklığın oluşması için düşük bir rakam. Önümüzde kış aylarının özellikle gribal enfeksiyonlar ve kapalı alandaki vatandaş sayısının artmasından dolayı risk oluşturduğunu bu noktada biran önce aşılanma yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

Ocak 2021’den itibaren kentte Covid-19’a bağlı olarak meydana gelen ölümlerin yüzde 96’sının aşısız olduğunu vurgulayan Gündoğdu, ikinci doz aşı için de çağrıda bulundu.

Gündoğdu, “Özellikle Ocak ayından itibaren ilimizde meydana gelen ölümlerde koronaya bağlı ölümlerde yüzde 96’sının da aşının olmadığı veya aşısının eksik olduğu kişilerden, yine hastanede yatan vatandaşlarımızın da yüzde 96’larda aşısı olmayan veya eksik olan kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Biran önce mavi kategoriye geçmek için bütün vatandaşlarımıza buradan çağrımız, ertelemeden biran önce aşılarını yaptırmalarıdır” şeklinde konuştu.