Bingöl’de bu yıl 60 milyonluk sağlık yatırımı yapıldı

Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, bu yıl il genelinde 60 milyonluk sağlık yatırımının yapıldığını belirtti.

Bingöl’deki sağlık yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, 15 projeye bu yıl yatırım yapıldığını söyledi. Söz konusu projelerden 7 adedin tamamlanarak hizmete açıldığını vurgulayan Gündoğdu, 3 projenin inşaat aşamasında olduğunu ve geri kalan 5 projenin de yakın zamanda ihaleye çıkarak başlayacağını ifade etti. 15 projenin toplamda 60 milyonluk yatırım olduğunu aktaran Gündoğdu, "İlimizde bu yıl özellikle birinci basamak sağlık kuruluşunda ciddi anlamda bir yatırım yapıldığını görüyoruz. 2 Sağlıklı Hayat Merkezi ve yine Aile Sağlık Merkezi ile 112 İstasyonuyla toplamda 15 projemiz vardı. Bunların 7 tanesi bu yıl içerisinde bitirildi ve hizmet vermeye başladılar. Bunun yanında ihalesi yapılıp inşası devam eden 3 projemiz, yakında zamanda ihalesi yapılıp inşasına başlayacak olan 5 projemiz mevcut. Buradaki öncelimiz, daha önce Aile Sağlık Merkezi bulunmayan mahallelerde yeni binalarla vatandaşlarımızın en kısa sürede rahat bir şekilde sağlık kuruluşlarına gitmelerini sağlamaktı. Tabi bunun yanında özellikle deprem bölgesinde olduğumuz için, revizyon ve yeni binaların ihtiyacından dolayı bu çalışmalarımız devam edecektir. Bu 60 milyonluk yatırım dışında, geçen yıllarda da hizmete aldığımız birçok Aile Sağlık Merkezi ve 112 istasyonlarımız oldu" dedi.

Öte yandan, 500 yataklı devlet hastanesinin de yakın zamanda ihalesinin yapılmasını hedeflediklerini söyleyen Gündoğdu, "İnşallah bütün bu yatırımları 500 yataklı devlet hastanemizin yapılmasıyla beraber taçlandıracağız. Bu yıl gerekli revizyonlar yapılarak fiyat anlamında, yılsonuna kalmadan tekrar ihalesinin yapılması ve sonuçlanması durumunda da inşallah 2023 yılında bu 500 yataklı hastanenin inşasına başlayacağını umuyorum” şeklinde konuştu.